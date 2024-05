Gullit en Davids loven één Oranje-international: ‘Geweldig, hij is heel goed!’

Ruud Gullit en Edgar Davids zijn zeer lovend over de kwaliteiten van Jerdy Schouten. De oud-Oranje-internationals bespreken aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport wie de mogelijk geblesseerde Marten de Roon moet vervangen bij het Nederlands elftal.

Davids, assistent van bondscoach Louis van Gaal tijdens het WK 2022, benadrukt maandag in de uitzending dat het wegvallen van Marten de Roon een fikse aderlating is voor het Nederlands elftal.

“Hij zorgde voor de balans, en dat is heel belangrijk. Je hebt het natuurlijk altijd over balbezit, maar je moet de ballen natuurlijk ook afpakken. Het is wel belangrijk dat hij daar staat. Het is heel lastig dat hij er niet is.”

“Ik denk dat je wel wat vervangers hebt lopen. Jerdy Schouten? Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij heeft het goed gedaan bij PSV”, aldus Davids.

Gullit is enorm fan van Schouten. “Hij heeft het vermogen om de goede beslissingen te nemen. Hij ziet het spelletje en hij wil naar voren toe. En dat is toch wel heel erg belangrijk voor een speler op die positie. Hij kan echt heel goed voetballen.”

“Al toen hij in Italië bij Bologna speelde vond ik hem geweldig. Toen zei ik al een paar keer dat hij bij het Nederlands elftal moest komen. Hij kreeg ook nog de complimenten, maar hij ging met jullie toch niet meer naar het WK”, richt Gullit zich tot Davids.

“In die tijd moesten we wel iemand hebben die Frenkie de Jong complementeerde”, reageert Davids. “Het hangt ervan af in welk systeem je wilt spelen. Het is een hele goede voetballer. Er lopen gewoon heel veel mogelijkheden op het middenveld.”

