Gullit: 'Als dat lukt, dan is het Nederlands elftal kanshebber om wereldkampioen te worden'

Nu het reguliere seizoen is afgelopen, gaat de focus op het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman, vorig jaar halvefinalist op het EK, begint de kwalificatiecyclus richting het WK van 2026 tegen Finland (7 juni) en Malta (10 juni).

''Is het Nederlands elftal kanshebber om wereldkampioen te worden?'', wil presentator Wytse van der Goot weten in Rondo van Ziggo Sport. Henk ten Cate heeft Oranje redelijk hoog zitten en legt direct uit waarom.

''Ik heb het Nederlands elftal laatst tegen Spanje zien spelen. Dan is het één van de kanshebbers. Dat meen ik echt, want er loopt veel kwaliteit rond momenteel. Het is fris en ziet er goed uit'', laat Ten Cate een behoorlijk optimistisch geluid horen.

De coach die heeft gewerkt bij onder meer Ajax, FC Barcelona en Chelsea, vindt Koeman de ideale bondscoach voor Oranje op weg naar de eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. ''Ik vind dat hij het goed neerzet. Het is momenteel leuk om naar het Nederlands elftal te kijken.''

Ruud Gullit plaatst direct een kritische kanttekening. ''Kan je het ook tegen een mindere ploeg?'', vraagt de voormalig international zich af. ''Ik zit in mijn hoofd nog steeds bij Nederland - Oostenrijk op het EK. Oostenrijk speelde ons toen echt helemaal scheel op snelheid.''

Oranje maakte in het pouleduel met de Oostenrijkers een zeer kwetsbare indruk achterin en verloor uiteindelijk met 2-3. Nederland eindigde als derde in de groep, maar wist desondanks de halve eindstrijd te bereiken. Daarin bleek Engeland te sterk voor het team van Koeman.

''Zulke wedstrijden moet je ook kunnen domineren'', vervolgt Gullit zijn analyse over Oranje. ''Als we dat kunnen, dan ben ik het ermee eens. Dan zijn we kanshebber om wereldkampioen te worden.''