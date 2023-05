‘Güler naar Ajax? Wedstrijdbezoek Nederlander zorgt voor speculatie in Turkije’

Donderdag, 25 mei 2023 om 11:20 • Wessel Antes

Robin Veldman was woensdagavond aanwezig bij het bekerduel tussen Fenerbahçe en Sivasspor (3-0). De huidige assistent-trainer van Anderlecht werd in de afgelopen weken hevig gelinkt aan een overstap naar Ajax, waardoor diverse Turkse media erop los speculeren na het wedstrijdbezoek van Veldman. Woensdag kwam het Turkse medium Extra Futbol namelijk al met het gerucht dat de Amsterdammers toptalent Arda Güler gaan overnemen van de Turkse grootmacht. Door het bezoek van Veldman aan Istanboel neemt de speculatie toe.

Güler zou al langere tijd op de radar staan bij Ajax, maar ligt bij Fenerbahçe nog vast tot medio 2025. Fener zou zo’n twintig miljoen euro verlangen voor de achttienjarige middenvelder, die al twee interlands speelde voor Turkije. Of Ajax bereid is dat bedrag te betalen is onduidelijk. In de wandelgangen is ook nog sprake van een ontsnappingsclausule in het contract van Güler, die bij het niet halen van 1.500 speelminuten in de hoofdmacht van Fenerbahçe dit seizoen voor vijf miljoen euro zou mogen vertrekken. Momenteel staat de technisch vaardige linkspoot op 1.306 speelminuten, met nog twee competitiewedstrijden en de bekerfinale te gaan.

?? Ajax akademisinde göreve baslayacak Robin Veldman, Fenerbahçe - Sivasspor maçini yerinde takip ediyor. https://t.co/anyXxPFNxa pic.twitter.com/xGY5hVndjz — Extra Futbol (@extrafutbol10) May 24, 2023

De vraag is nu om welke reden Veldman aanwezig was bij het bekerduel van Fenerbahçe. De Nederlander zou komende zomer de overstap maken naar Ajax, waar hij hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat in de jeugdopleiding van de club. Dat nieuws bracht Het Laatste Nieuws onlangs nadat Veldman werd gesignaleerd op sportpark De Toekomst. Aangezien Anderlecht al uitgespeeld is en vakantie heeft, kan het zijn dat Veldman al bezig is met zijn toekomstige werkgever. Echter zou hij ook namens Anderlecht in Istanboel kunnen zijn.

Güler, het vermeende Ajax-doelwit, staat in Turkije bekend als het grootste talent van zijn generatie. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op zo’n elf miljoen euro. De in Ankara geboren middenvelder debuteerde in augustus 2021 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Fenerbahçe. Sindsdien kwam de aanvallende middenvelder tot 48 officiële wedstrijden voor Fener, waarin hij goed was voor negen doelpunten en tien assists. In zijn thuisland wordt Güler vaak vergeleken met Mesut Özil. Mocht Ajax concreet worden voor het toptalent, lijkt het erop dat de Amsterdammers de portemonnee flink moeten trekken.