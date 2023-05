Guardiola vertelt welke ‘boost’ Nathan Aké dit seizoen heeft gegeven aan City

Donderdag, 25 mei 2023 om 17:47 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:56

Josep Guardiola is wederom lovend over Nathan Aké. De Spaanse oefenmeester vindt dat de prestaties van de verdediger tegenover gevaarlijke buitenspelers ‘fundamenteel’ zijn geweest voor Manchester City dit seizoen. “Nathan heeft ons die boost gegeven”, aldus Guardiola voor de camera’s van Sky Sports.

Aké is aan een ijzersterk seizoen bezig bij de Engelsen en kon doorgaans op een basisplaats rekenen onder Guardiola. De 28-jarige verdediger kampt nu met een hamstringblessure, waardoor de finale in de FA Cup tegen Manchester United en de eindstrijd in de Champions League tegen Internazionale een race tegen de klok lijken te worden. Guardiola, die dit seizoen tot dusver 38 keer een beroep deed op Aké, is lovend over de Nederlander.

De manager van City gebruikte Aké – van origine een centrale verdediger – als linksback om de vleugelspelers van de tegenstanders in bedwang te houden, wat hem ook vaak lukte. “Dat is fundamenteel geweest voor ons. Tegen jongens als Bukayo Saka of Vinícius Júnior heb je échte verdedigers nodig om zo de onderlinge duels te kunnen winnen. Dat soort spelers op het hoogste niveau hebben maar één actie nodig om je te passeren”, aldus Guardiola. “Nathan heeft ons die boost gegeven.”

“Dat hadden we voorheen niet. Dat onze verdedigers hun onderlinge duels in het zestienmetergebied vaak wisten te winnen, dat is dit jaar onze grootste stap geweest in de defensie”, legt de manager uit. “Dat kan Nathan, maar ook Manuel Akanji en Kyle Walker zijn daartoe in staat. Iedereen heeft een stap vooruit gezet op dat gebied.” City maakt nog altijd kans om de eerste Engelse ploeg te worden die deze eeuw de Treble pakt. Daarvoor moeten the Citizens nog afrekenen met United en Inter.