Guardiola uit kritiek op sterspeler van Man City: ‘Moet zijn woede beteugelen’

Pep Guardiola heeft voorafgaand na het Champions League-duel met FC Kopenhagen kritiek geuit op zijn doelpuntenmachine Erling Haaland. De spits van Manchester City schiet nagenoeg alle records aan diggelen, maar heeft één belangrijk verbeterpunt volgens de Spaanse coach.

Op het persmoment komt het thema bodylanguage ter sprake. Precies datgene waar Haaland volgens Guardiola nog aan moet werken. “Als de goals even niet vallen, moet hij niet meteen boos worden.”

“Hij moet zijn woede zien te beteugelen wanneer hij kansen mist”, gaat de succestrainer van Man City verder. “Hij moet gewoon denken: volgende keer beter. De goals gaan bij hem heus wel vallen.”

“Het gaat erom hoe je reageert op tegenslagen. Ik kijk daar heel graag naar, wanneer het niet lekker gaat met ploegen, dat ze dan elkaar oppeppen. Je moet de beste teams beoordelen als het minder gaat.”

Bovendien hoeft Haaland van Guardiola niet eens te scoren om belangrijk te zijn voor the Citizens. “Hij is belangrijk in het drukzetten en ook op de manier waarop hij ons aanmoedigt. Dat hebben we van hem nodig.”

Haaland maakte afgelopen weekend twee belangrijke doelpunten voor Man City in jacht op de Premier League-titel. Lang leek de ploeg op een 0-0 gelijkspel af te stevenen in het thuisduel met Everton, maar in het laatste kwartier schoot de Noor twee keer raak en besliste hij de eindstand op 2-0.

Man City staat momenteel nog tweede op de ranglijst, met twee punten achterstand op koploper Liverpool. the Citizens hebben echter wel een wedstrijd minder gespeeld.



