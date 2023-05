Guardiola geeft spelers één opdracht na galavoorstelling in Etihad Stadium

Donderdag, 18 mei 2023 om 07:02 • Tom Rofekamp

"Visualiseer het winnen van de treble." Dat heeft Josep Guardiola zijn spelers opgedragen na het bereiken van de Champions League-finale. Door de eclatante 4-0 zege op titelhouder Real Madrid mag Manchester City zich voor de tweede keer in drie jaar opmaken voor de eindstrijd in het miljardenbal. The Citizens zijn echter ook nog in de race voor de landstitel en het winnen van de FA Cup.

Na het 1-1 gelijkspel in Santiago Bernabéu was Real in de return een makkelijke prooi voor City. Bij rust stond het al 2-0 en na het laatste fluitsignaal prijkte er een 4-0 eindstand op het scorebord. Sportieve revanche voor Guardiola, daar City vorig seizoen nog geëlimineerd werd door Real in de halve finale. "We hadden nog steeds die pijn in onze buik van afgelopen jaar en dat hebben we vandaag allemaal gekanaliseerd. Het gaf ons energie", sprak de Spaanse manager na afloop.

Volgens Guardiola had City afgelopen seizoen al recht op meer. "Het was heel moeilijk omdat we toen vergelijkbaar speelden met vandaag. Ik herinner me dat Toni Kroos in een interview zei dat ze met 10-1 of 10-2 hadden kunnen verliezen bij ons. Dus toen we Real Marid lootten, zei ik: 'Ja, dat wil ik'. Ik wilde het omdat volgens mij alles vandaag er was: de energie die we hadden vanwege een jaar bekritiseerd worden omdat we geen karakter zouden hebben gehad toen we verloren."

City ligt zo nog altijd op koers om de tweede Engelse club in de geschiedenis te worden die de treble wint (na Manchester United in 1998/99). Het staat met nog drie duels te gaan vier punten los in de Premier League, speelt op 3 juni de FA Cup-finale en een week later de eindstrijd in de Champions League. "We zijn er nu en de spelers kunnen er aan denken, het visualiseren", zei Guardiola erover. "We moeten nog één wedstrijd winnen in de Premier League, dan treffen we onze buren in de beker en hebben we de Champions League-finale tegen een Italiaans team. Het plezier daar te zijn en tegen Internazionale te spelen is onbetaalbaar. We gaan ervan genieten."

Ancelotti vreest ondanks uitschakeling niet voor toekomst

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti toonde zich woensdag een waardig verliezer. De Italiaan erkende met afstand de mindere ploeg te zijn geweest, maar vreest niet dat de eliminatie gevolgen voor hem persoonlijk zal hebben. "Niemand twijfelt aan mij. Ik denk dat de president onlangs heel duidelijk was: dit is een mogelijkheid om ons te verbeteren. Volgend jaar ben ik hier om nog een keer te vechten voor de Champions League."