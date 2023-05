Guardiola doet verrassende uitspraak: ‘Eén van de meest invloedrijke managers’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 19:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:55

Josep Guardiola is uiterst lovend over Roberto De Zerbi. Laatstgenoemde werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als manager van Brighton & Hove Albion en presteert uitstekend met zijn ploeg. The Seagulls plaatsten zich zondag zelfs voor het eerst in de historie voor Europees voetbal. Die prestatie is ook Guardiola niet onopgemerkt gebleven. De oefenmeester gaat met City woensdag op bezoek bij Brighton en blikte in die hoedanigheid vooruit op het duel.

"Mijn felicitaties naar Brighton voor het behalen van de Europa League in deze competitie", opent Guardiola, waarna hij een opvallende uitspraak doet over De Zerbi. "Let op wat ik zeg: ik ben er vrij van overtuigd dat hij één van de meest invloedrijke managers van de laatste twintig jaar is. Er speelt geen team zoals zij dat doen. Het is uniek. Toen hij in de Premier League aankwam, had ik het gevoel dat zijn impact groots zou zijn. Maar ik had niet kunnen verwachten dat hij het in zo'n korte tijd al zou laten zien."

??? “Pay attention to what I’m about to say because I’m convinced in what I’m saying that [Roberto De Zerbi] is one of the most influential managers in the last 20 years. Brighton deserve the compliments and success.” Pep Guardiola has high praise for the Brighton boss.?? pic.twitter.com/CfQ4frjjbZ — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2023

"Brighton creëert 20 tot 25 kansen per wedstrijd", gaat Guardiola verder. "Hij speelt veel beter voetbal dan de rest. Iedereen doet mee. De keeper (Jason Steele, red.) speelt als een controlerende middenvelder. Als je niet op een hoog niveau tegen ze speelt, doen ze wat ze willen. Ze verdienen de complimenten en het succes dat ze hebben. Ik probeer van De Zerbi te leren, maar hij is uniek. Net als een restaurant met een Michelinster. De manier waarop Brighton speelt is uniek. Het is speciaal. De manier waarop ze bewegen, wat ze doen... Het wordt een enorme uitdaging voor ons."

Nadat De Zerbi zijn spelercarrière in 2013 beëindigde, dook hij al snel het trainersvak in. Via US Darfo Boario, Foggia, US Palermo en Benevento werd de oud-middenvelder in de zomer van 2018 aangesteld bij Sassuolo. Met die club liet hij aantrekkelijk voetbal zien en na drie jaar besloot hij te vertrekken naar Shakhtar Donetsk. Na één jaar kwam Brighton aankloppen en daarmee schreef hij geschiedenis. De 43-jarige Italiaan ligt nog tot medio 2026 vast bij Brighton.