Guardiola doet opmerkelijke belofte: ‘Als we dit seizoen de treble winnen...’

Als het Manchester City lukt om dit seizoen opnieuw de treble te winnen, dan gaat Josep Guardiola met pensioen. Dat kondigde de trainer van Manchester City aan na afloop van de met 1-0 verloren Premier League-wedstrijd tegen Aston Villa. The Citizens hebben het dit seizoen tot dusver lastig in de Engelse competitie, met een teleurstellende vierde plek tot gevolg.

Tot dusver is het tijdperk van Guardiola in Manchester zeer succesvol. De Spanjaard won met City onder meer de Premier League, FA Cup en EFL Cup al meerdere keren. Daarnaast werd vorig seizoen voor het eerst de Champions League veroverd.

Dit seizoen verloopt echter moeizaam. In de competitie wist City momenteel al vier wedstrijden op rij niet te winnen: tegen Chelsea (4-4), Liverpool (1-1), Tottenham Hotspur (3-3) en Aston Villa (1-0). Daardoor staat de club nu al zes punten achter op koploper Arsenal.

Na afloop van de wedstrijd tegen Aston Villa stond Guardiola Amazon Prime te woord. "Het betere team heeft gewonnen, zij waren beter", aldus de manager.

"We zitten in een lastige fase en daar moeten we weer bovenop zien te komen. Het is mijn taak om een oplossing te vinden. Aan de instelling van de spelers lag het niet, Villa was gewoon het betere team."

Mocht het City dit seizoen alsnog lukken om net als vorig seizoen de Champions League, landstitel én FA Cup winnen, dan stopt Guardiola ermee. "Als we dit jaar wéér de treble winnen, dan ga ik met pensioen, dat is zeker. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. In deze fase van het seizoen aan titels denken? Vergeet het, dat is een grote fout", aldus de manager, die nog tot medio 2025 onder contract staat in het Etihad Stadium.

Komende zondag gaat City opnieuw proberen om weer eens drie punten te pakken. De ploeg gaat dan op bezoek bij Luton Town. Die wedstrijd begint om 15:00 uur.

