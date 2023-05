Guardiola boos op Haaland na opmerkelijke slotfase: ‘Dit is een business’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 18:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:56

Josep Guardiola is niet blij met Erling Braut Haaland. Zaterdag, bij een 2-0 voorsprong tegen Leeds United, kreeg Manchester City tien minuten voor tijd een strafschop na een overtreding van Pascal Struijk op Phil Foden. Tot verbazing van velen ging niet Haaland achter de bal staan, maar Ilkay Gündogan. De middenvelder was eerder in de wedstrijd verantwoordelijk voor de twee treffers van City, maar Guardiola liet duidelijk blijken dat hij wilde dat Haaland de penalty zou nemen.

"You have to take it, you have to take it!", liet Guardiola aan de zijlijn weten aan Haaland voordat Gündogan zijn strafschop tegen de paal schoot. Leeds, dat tot dat moment helemaal niets in de melk te brokkelen had, kwam een minuut later plots terug tot 2-1 via Rodrigo, die scoorde uit een snelle uitbraak. De zege van City kwam zodoende plots in gevaar, al wist de koploper van de Premier League in de slotfase stand te houden. "Het laat zien hoe aardig en genereus Erling is", blikt Guardiola bij Sky Sports terug op het opmerkelijke moment. "Als het 4-0 staat met tien minuten te spelen, oké. Maar bij 2-0? Erling is onze beste strafschoppennemer nu, dus hij moet hem nemen."

3-0 ? 2-1 ? Geen hattrick voor Gündogan, die een penalty mist. Niet veel later scoort Rodrigo de aansluitingstreffer. ?? https://t.co/4nDMcQTTBg#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/oicsIP0I7f — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2023

"Dit is een business", vervolgt Guardiola. "Dit was geen situatie waar we dat konden vergeten. Als het 1-0 of 2-0 staat, moet de vaste nemer de penalty nemen." Haaland is dit seizoen de onbetwiste strafschoppennemer van the Citizens en mede daardoor staat de Noor al op 35 competitietreffers. Haaland speelde zaterdag echter een bijzonder ongelukkige wedstrijd. Hij miste meerdere opgelegde kansen en raakte daarbij onder meer de paal en lat. Des te opmerkelijker was het dat de Scandinaviër de kans bood aan Gündogan om zijn hattrick te maken.

Geheel uit het niets kwam het vriendelijke gebaar van Haaland echter niet. In de eerste helft zorgde Gündogan met een geplaatst schot in de korte hoek voor de voorsprong van de ploeg uit Manchester. Tien minuten voor rust was het opnieuw raak voor de Duits international, die dit keer de verre hoek vond. Ondanks de gemiste strafschop en aansluitingstreffer van Rodrigo hield City stand, waardoor de voorsprong van de koploper op naaste achtervolger Arsenal vier punten bedraagt.