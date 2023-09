Guardia Civil doorzoekt gebouwen vanwege mogelijk omkoopschandaal Barça

Vrijdag, 29 september 2023 om 07:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:28

De Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid met onder meer civiele functies, heeft verschillende gebouwen van de nationale scheidsrechtersbond doorzocht in verband met een mogelijk arbitrageschandaal waar FC Barcelona bij betrokken is. De Catalaanse grootmacht zou tussen 2001 en 2018 meer dan zes miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.

De huiszoeking werd donderdag middels een persbericht gecommuniceerd met de Spaanse media. "De belangrijkste onderzoeksrechtbank van Barcelona heeft opdracht gegeven tot een huiszoeking op het hoofdkantoor van de technische commissie van de scheidsrechters bij de Spaanse bond, de CTA", zo viel er te lezen. De Spaanse voetbalbond (RFEF), met Pedro Rocha als president na het aftreden van Luis Rubiales, zegt zijn volledige medewerking te verlenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De RFEF blijft ter beschikking van Justitie met als enig doel de onderzochte feiten zo snel mogelijk boven tafel te krijgen", aldus de Spaanse bond. Joaquín Aguirre, hoofd van de voornaamste onderzoeksrechtbank in Barcelona, heeft Barcelona beschuldigd van omkoping in de inmiddels beruchte zaak-Negreira. Barça betaalde miljoenen aan het het bedrijf DASNIL 95 in ruil voor technische rapporten over de Spaanse scheidsrechters.

De huiszoekingen maken onderdeel uit van de tweede fase binnen het onderzoek. Aguirre spreekt van omkoping en wil Barcelona daarvoor vervolgen. "We maken onderscheid in passieve omkoping, dat gaat om Negreira en zijn zoon, en actieve omkoping, waar Barcelona van verdacht wordt." Spaanse media melden dat er niemand is aangehouden bij de politieactie. Er worden geen mededelingen gedaan over eventuele vondsten.