Guardado beleeft frustrerende avond met Betis en ziet droom uit handen glippen

Dinsdag, 25 april 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster

Real Sociedad heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in LaLiga. De nummer vier van LaLiga ging op bezoek bij nummer vijf Real Betis, dat bij een overwinning op drie punten van Sociedad zou zijn gekomen. De ploeg van Imanol Alguacil wist echter een 0-0 gelijkspel uit het vuur te slepen in Andalusië, waardoor het gat van zes punten gehandhaafd blijft. Voor Betis lijkt de eerste Champions League-deelname sinds 2006 nog minimaal een seizoen te moeten worden uitgesteld. Sociedad, in 2014 voor het laatst actief in het miljardenbal, heeft de beste papieren voor plek vier. Wel kan Villarreal, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, bij winst op vijf punten van Sociedad komen.

Bijzonderheden

Betis, met Andrés Guardado in de basis, kwam na een klein half uur spelen bijna op voorsprong. Aitor Ruibal stuurde zijn schot richting de bovenhoek, waar Álex Remiro net op tijd bij was om een treffer te voorkomen. Vlak voor rust probeerde Sergio Canales het met een schot, dat rakelings naast de paal vloog. Sociedad leek vooral geen tegentreffer te willen incasseren en op de counter toe te willen slaan. Betis moest het spel maken, maar het ontbeerde de ploeg van Manuel Pellegrini aan overtuiging. Ayoze Pérez en Canales kwamen in het tweede bedrijf nog dichtbij met hun schoten, maar de ploeg uit Sevilla bleef allerminst overtuigen. Mikel Merino kreeg namens Sociedad nog een goede kans om de overwinning te stelen, maar zijn schot in minuut 95 werd gekeerd door Rui Silva: 0-0.

