Grueter ziet buitenlandse optie voor Feyenoord: ‘Voetbal in de geest van Slot’

Maandag, 22 mei 2023 om 16:25 • Wessel Antes • Laatste update: 16:45

De journalisten in de NOS Voetbalpodcast denken dat algemeen directeur Dennis te Kloese een behoorlijke kluif gaat krijgen aan het vinden van een geschikte opvolger voor Arne Slot bij Feyenoord. Tijdens het wekelijkse onderonsje is het mogelijke vertrek van Slot naar Tottenham Hotspur voer voor speculatie over een vervanger. Grueter, fan van de Schotse grootmacht Celtic, zou het niet gek vinden als Feyenoord aanklopt bij zijn favoriete club voor trainer Ange Postecoglou. “Hij heeft fantastisch werk verricht en speelt voetbal in de geest van Arne Slot”.

Waar presentator Arno Vermeulen direct met de naam van Peter Bosz op de proppen komt, komt Grueter met een buitenlandse suggestie. “Ange Postecoglou. Hij heeft fantastisch werk verricht en speelt eigenlijk voetbal in de geest van Arne Slot. Wat mij betreft is hij de meest logische vervanger.” Vermeulen betwijfelt of de Griekse Australiër een dienstverband in De Kuip ziet zitten. “Maar Celtic is zo’n grote club in jouw optiek. Dan ga je toch niet van Celtic naar Feyenoord toe?” Postecoglou beschikt bij Celtic over een aflopend contract.

Postecoglou won met Celtic in de afgelopen twee seizoenen de dubbel.

Grueter denkt dat Postecoglou openstaat voor een nieuw avontuur. “Hij heeft daar twee jaar fantastisch werk afgeleverd en is misschien ook toe aan een volgende stap.” Wanneer de andere tafelgasten suggereren dat de volgende stap voor Postecoglou eerder in de Premier League ligt, is Grueter het oneens. “Dit kan ook een mooie tussenstap zijn hoor. Hij heeft ook gewoon jaren met plezier in Japan gewerkt. Het is iemand die goed met verschillende culturen kan omgaan, dus wat dat betreft zou hij zonder meer een goede klik hebben met al die buitenlandse spelers bij Feyenoord. Hij kan ook goed met latino’s overweg. Maar goed, het is maar een idee.”

Arman Avsaroglu noemt twee Nederlandse namen. “Peter Bosz ligt voor de hand. Hij is niet door Ajax gepakt, voorlopig, is nog steeds vrij en is daar technisch directeur geweest. En ik zeg maar wat, Marcel Keizer?” Vermeulen begrijpt die suggestie niet. “Heh? Want dat ligt heel goed in Rotterdam als je een Amsterdamse trainer neerzet?” Avsaroglu denkt dat Feyenoord ook een optie uit de eigen gelederen kan overwegen. “Ik weet niet in hoeverre Sipke Hulshoff de ambities heeft om hoofdtrainer te zijn, maar hij heeft jarenlang met Slot gewerkt en kent de club door en door.” Hulshoff werd eerder ook door Willem van Hanegem naar voren geschoven in zijn column voor het Algemeen Dagblad.