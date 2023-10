Grote zorgen om huilende Perr Schuurs: verdediger per brancard van het veld

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 19:56 • Lars Capiau • Laatste update: 19:59

Internazionale heeft zaterdagavond de zevende competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. Op bezoek bij Torino boekten i Nerazzurri een 0-3 overwinning. Perr Schuurs moest in het tweede bedrijf per brancard het veld verlaten. Met een ogenschijnlijk zware knieblessure werd de Nederlander huilend van het veld gedragen. Na de trieste aftocht van Schuurs bleek Dumfries met een assist, twee minuten na zijn invalbeurt, goud waard voor de Milanezen.

Dumfries moest dus genoegen nemen met een reserverol, daar Matteo Darmian in de basiself begon. Wel was er een basisplaats voor Stefan de Vrij, wat ten koste ging van Alessandro Bastoni. Davy Klaassen begon op de bank bij Inter en kwam na ruim tachtig minuten spelen in de ploeg.

???????????????? met de assist! ?? Denzel Dumfries staat net 3 minuten op het veld en helpt Inter al naar de voorsprong! ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoInter pic.twitter.com/CqHB8Tr9cw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023

In het eerste bedrijf kwam Inter totaal niet goed voor de dag. De betere kansen waren besteed aan Torino, die pogingen van Samuele Ricci en Demba Seck respectievelijk gepareerd en geblokt zagen worden.

Direct na rust sloeg het noodlot toe voor Schuurs. De Nederlander stortte met een van pijn vertrokken gezicht neer in het gras en al snel werd duidelijk dat het om een serieuze knieblessure ging. De brancard moest de zichtbaar geëmotioneerde centrumverdediger van het veld vervoeren.

De volgende domper voor de uitploeg liet niet lang op zich wachten. Dumfries, die nog geen twee minuten in het veld stond, zocht ex-PSV'er Ricardo Rodriguez op, maar besloot toch de bal terug te trekken. Marcus Thuram stond daar ongedekt klaar om de bal in de verre hoek te werken: 0-1.

Kort daarop kwam Inter op een comfortabelere voorsprong. Een hoekschop werd doorgekopt door Francesco Acerbi, waar Lautaro Martínez bij de tweede paal vrijstond om de bal tegen de touwen te knikken: 0-2.

In de blessuretijd bepaalde Hakan Calhanoglu vanaf de stip aan voor de eindstand: 0-3. Voor Inter betekent de overwinning weer de voorlopige koppositie in de Serie A. Met de driepunter wipt het weer boven AC Milan, dat zondag tegen Juventus de koppositie weer kan heroveren.