Grote woede na grote arbitrale misser in opbouw naar 0-2 van Manchester United in Bilbao

Er is de nodige ophef in Spanje over een moment tijdens de eerste helft van Athletic Club - Manchester United. Kort voor de 0-2 van de bezoekers maakte Alejandro Garnacho hands, maar dat werd niet opgemerkt en bestraft door de arbitrage.

Garnacho werd net buiten de zestien aangespeeld, maar gleed weg. De aanvallende middenvelder stond snel op en kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand aan. Arbiter Espen Eskas zag het incident echter over het hoofd en liet doorspelen.

Even daarna ging de bal op de stip toen Rasmus Højlund in de zestien onderuit werd getrokken door Dani Vivian, die een directe rode kaart ontving van de scheidsrechter.

Bruno Fernandes tekende vanaf elf meter voor de 0-2 en tilde de stand net voor rust zelfs naar 0-3. Hierdoor lijkt Athletic weinig kans meer te hebben op het bereiken van de finale van de Europa League.

Op met name X is er ongeloof en woede over het feit dat de handsbal van Garnacho niet werd geconstateerd door de arbitrage, terwijl Manchester United even later wel een strafschop kreeg.

De rode kaart zorgde voor verbazing bij Jan van Halst in de studio van Ziggo Sport. ''Dit is de wedstrijd op zijn kop. Die strafschop is terecht want het is gewoon heel slecht verdedigd. Maar die rode kaart maakt zo’n wedstrijd helemaal kapot. Daar zou je in de regelgeving iets op moeten vinden.''