Grote vrees voor nieuw geval Simons: ‘PSV is vergeten het contract te verlengen’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 23:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:14

Valentijn Driessen weet niet of Isaac Babadi behouden kan blijven voor PSV. De achttienjarige aanvallende middenvelder maakte een ijzersterke indruk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ook in het gewonnen Champions League-duel met Sturm Graz (4-1) was Babadi een van de uitblinkers. De journalist stipt alleen één groot probleem aan in zijn column en vreest een nieuw geval Xavi Simons: het contract van de creatieveling loopt aan het einde van dit seizoen af.

“Of de middenvelder links- of rechtsbenig is, weet nog niemand, zo gemakkelijk speelt hij met beide benen”, zo schrijft Driessen dinsdagavond in De Telegraaf. Babadi was verantwoordelijk voor de 1-0 en hij was bealngrijk in de voorbereiding op de 2-0. “Hij is rustig aan de bal, denkt en probeert altijd vooruit te spelen en komt vaak gevaarlijk door in het strafschopgebied van de tegenstander. Regelmatig pakt hij ook nog een balletje af.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch ziet Driessen een groot probleem. “Trainer Peter Bosz had enthousiaste geluiden over de Nijmegenaar gehoord en bood hem een kans in de voorbereiding. Eentje die Babadi met beide handen aanpakte. Van hem gaat PSV nog heel lang plezier beleven, zou je denken. Alleen lijkt er in Eindhoven een behoorlijke inschattingsfout te zijn gemaakt met betrekking tot de potentie van Babadi. Of het de onrust op technisch- en bestuurlijk vlak is geweest of blindheid voor de kwaliteiten van de middenvelder, PSV is vergeten zijn contract te verlengen.”

“Aan het einde van het seizoen loopt Babadi gratis de deur uit vanwege een aflopend contract. Terwijl de middenvelder door zijn opvallende spel een steeds groter kapitaal vertegenwoordigt. Technisch directeur Earnest Stewart wil niets liever dan het jeugdcontract openbreken en verlengen, maar de entourage van Babadi heeft stevig op de rem getrapt. Vanuit de huidige luxepositie wachten zij liever af wat komen gaat. Ongetwijfeld weten grote clubs van de contractsituatie van de tiener af en zullen er kapers op de loer liggen om Babadi gratis over te nemen”, besluit Driessen.