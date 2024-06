Grote verrassing Engeland: Harry Maguire en Jack Grealish niet in definitieve EK-selectie

Jack Grealish en Harry Maguire gaan niet met Engeland naar het EK in Duitsland. Grealish wordt simpelweg gepasseerd door bondscoach Gareth Southgate, terwijl Maguire geblesseerd is aan zijn kuit. Dat meldde David Ornstein van The Athletic donderdagmiddag, en is inmiddels ook bevestigd door de Engelse voetbalbond.

36-voudig international Grealish kende een teleurstellend seizoen bij Manchester City. Hij kwam weliswaar tot 36 officiële duels, maar daarin was hij goed voor slechts drie goals en drie assists.

Maguire, die al 63 interlands speelde, kwam vanwege een kuitblessure al sinds eind april niet meer in actie. Die blessure gooit nu ook roet in het eten wat betreft zijn EK-ambities.

De Engelse voetbalbond maakte eerder op donderdag al bekend dat Maguire aan een individueel trainingsprogramma bezig was, waardoor hij niet mee zou doen aan de groepstraining van Engeland op die dag. Nu blijkt dus dat de blessure dusdanig ernstig is, dat hij het EK mist.

7 afvallers

De EK-voorselectie die Southgate onlangs bekendmaakte, bestond uit 33 spelers. Dat betekent dat er nog zeven spelers moesten afvallen richting het EK, daar de selecties uit maximaal 26 spelers mogen bestaan.

Eerder werd al bekend dat James Maddison, Curtis Jones, James Trafford en Jarell Quansah de definitieve EK-selectie niet halen. Daar zijn Grealish en Maguire vervolgens bijgekomen, net als Jarrad Branthwaite. De voormalig PSV'er maakte eerder deze week tegen Bosnië en Herzegovina (3-0 zege) nog zijn interlanddebuut.

Daarmee is de definitieve EK-selectie van Engeland bekend. Vrijdagavond speelt Engeland nog een oefenwedstrijd tegen IJsland. Ruim een week later, op zondag 16 mei, begint het EK voor the Three Lions tegen Servië. Daarnaast zit Engeland in de groep bij Denemarken en Slovenië.

Definitieve EK-selectie Engeland:

Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.

Verdedigers: Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Middenvelders: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.

Aanvallers: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

