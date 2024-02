Grote tegenvaller voor Ajax: eerste speler verlaat al na 28 minuten het veld

De topper tegen PSV is slecht begonnen voor Ajax. Rond de dertiende speelminuut ging Devyne Rensch al geblesseerd naar de grond en greep hij naar zijn lies. Hoewel de linksback het nog even probeerde, moest hij zich in de 28ste speelminuut al laten vervangen door Borna Sosa.

Na negentien speelminuten vond Ajax de openingstreffer. Na een snelle counter legde Brian Brobbey de bal klaar voor Steven Berghuis, die met een harde schuiver voor de 1-0 zorgde.

Even later kregen de Amsterdammers toch een tegenslag te verwerken. Rensch had te veel last van zijn blessure na het duel met Johan Bakayoko en moest zich laten vervangen door Sosa.

