15 grote talenten die voor hun doorbraak in de Premier League staan

Maandag, 28 augustus 2023 om 20:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:15

Er zijn tal van getalenteerde tieners die in de voetsporen willen treden van Alejandro Garnacho, Evan Ferguson, Stefan Bajcetic en Roméo Lavia, groeibriljanten die afgelopen seizoen hun doorbraak in de Premier League beleefden. Wie kunnen deze jaargang iets soortgelijks doen? Voetbalzone zet vijftien grote talenten op een rij!

Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion)

De achttienjarige Facundo Buonanotte is de meest ervaren speler op deze lijst als het gaat om gespeelde duels in de Premier League. Hij kwam het afgelopen seizoen tot dertien competitiewedstrijden voor Brighton & Hove Albion. The Seagulls betaalden omgerekend zo’n zeven miljoen euro om de aanvallende middenvelder in januari van dit jaar van het Argentijnse Rosario Central over te nemen. Manager Roberto De Zerbi zal hopen dat Buonanotte net zo’n impact bij Brighton weet te maken als zijn leeftijdsgenoten Evan Ferguson en Julio Enciso.

Youssef Chermiti (Everton)

Youssef Chermiti is (tot nog toe) de topaankoop van Everton tijdens deze zomerse transferwindow. The Toffees legden eerder deze maand 15 miljoen euro neer om de negentienjarige spits van Sporting Portugal in te lijven. Chermiti is met zijn 1,92 meter een fysiek sterke aanvaller. Vorig seizoen was hij drie keer trefzeker in de Portugese Primeira Liga. Manager Sean Dyche ziet de spits als back-up voor Dominic Calvert-Lewin. Aangezien de Engels international vrij blessuregevoelig is, is de kans groot dat Chermiti in de loop van het seizoen nog voldoende kansen krijgt om zichzelf te laten zien.

Amario Cozier-Duberry (Arsenal)

Amario Cozier-Duberry was vorig seizoen een van de blikvangers van Arsenal Onder 18 tijdens het bereiken van de finale van de FA Youth Cup. Dankzij zijn sterke optredens kwam hij ook op de radar van manager Mikel Arteta, die de tiener in de loop van het seizoen zes keer opnam in zijn wedstrijdselectie. Cozier-Duberry moet zijn debuut in het eerste elftal nog maken, maar als rappe en technisch vaardige vleugelaanvaller zijn de vergelijkingen met Bukayo Saka snel gemaakt. Bij Arsenal hoopt men dat het achttienjarige talent de komende seizoenen uit kan groeien tot de eerste back-up van zijn drie jaar oudere landgenoot.

Andrey Santos (Chelsea, gehuurd door Nottingham Forest)

Er is geen club die zich de afgelopen twaalf maanden zoveel roerde op de transfermarkt als Chelsea. The Blues betaalden in januari vijftien miljoen euro om Andrey Santos van Vasco de Gama over te nemen. Door problemen met zijn werkvergunning maakte hij het seizoen uiteindelijk op huurbasis af bij de Braziliaanse club. Chelsea besloot vervolgens om Santos uit te lenen aan Nottingham Forest, waar hij dit seizoen de nodige vlieguren kan gaan maken. De negentienjarige groeibriljant is een nummer 6 die ook goed als box-to-box-middenvelder uit de voeten kan.

Ben Doak (Liverpool)

Ben Doak is een speler die de harten van de supporters van Liverpool sinds zijn komst direct wist te veroveren. De zeventienjarige vleugelaanvaller kwam in de zomer van 2022 over van Celtic en maakte in zijn eerste seizoen bij the Reds indruk als lefgozer die niet bang is om zijn directe tegenstanders op te zoeken. Doak kwam het afgelopen seizoen tot zes officiële duels onder Klopp en alhoewel hij in de pikorde Mohamed Salah en Luis Díaz voor zich heeft staan, moet je niet vreemd opkijken als hij dit seizoen veel kansen krijgt.

Matheus França (Crystal Palace)

Tegen het einde van het huidige seizoen kan het binnenhalen van Matheus França door Crystal Palace weleens worden gezien als een van de grootste coups van deze transferzomer. The Eagles legden circa twintig miljoen euro op tafel om het Braziliaanse wonderkind van Flamengo over te nemen. Een transfer naar Engeland leek onvermijdelijk, aangezien Newcastle in januari nog een bod op França afgewezen zag worden en Chelsea hem deze zomer op de korrel had. Crystal Palace won uiteindelijk de strijd om de handtekening van de negentienjarige middenvelder, die eerder ook in de belangstelling van Real Madrid en Manchester City stond.

Luke Harris (Fulham)

Luke Harris was in de afgelopen twee seizoenen goed voor 25 goals in 35 Premier League 2-duels. Daarmee bewees de groeibriljant van Fulham klaar te zijn voor de stap naar het eerste elftal, vooral omdat hij zo productief was als aanvallende middenvelder. Harris kwam het afgelopen seizoen tot drie korte invalbeurten onder Marco Silva in de Premier League en is ook al opgeroepen voor het nationale elftal van Wales.

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Kobbie Mainoo staat bij Manchester United al langer te boek als groot talent. Hij viel in 2022 als een van de jongste spelers op bij Manchester United Onder 18, dat toen de FA Youth Cup won. Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen kreeg hij een serieuze kans van Erik ten Hag op het middenveld. Mainoo liep eind juli in het oefenduel met Real Madrid echter een serieuze enkelblessure op, waardoor hij naar verwachting nog zeker een maand uit de roulatie is.

Lewis Miley (Newcastle United)

De ambities van Newcastle United zijn torenhoog. The Magpies hopen zich voor het eerst in 21 seizoenen weer eens te verzekeren van Champions League-voetbal. Er is dus genoeg om enthousiast over te zijn voor de fans. Newcastle deed deze zomer enkele topaankopen, toch is een van de mooiste verhalen de prestaties van de zeventienjarige Lewis Miley. De aanvallende middenvelder maakte eind vorig seizoen zijn Premier League-debuut en kreeg tijdens recente oefenduels volop kansen van manager Eddie Howe. Championship-clubs hopen Miley nog steeds te huren, maar door de vele duels die Newcastle speelt is Howe misschien geneigd om hem op St. James' Park te houden.

Divin Mubama (West Ham United)

Tijdens de voorbereiding van West Ham United liet Divin Mubama al zien klaar te zijn voor een belangrijke rol in het elftal van manager David Moyes. Het achttienjarige talent, dat vorig seizoen met acht doelpunten topscorer werd in de FA Youth Cup, heeft al drie optredens in de Premier League op zijn naam staan. Hij maakte tevens zijn eerste doelpunt voor the Hammers in de Conference League. Met zijn sterke bouw is Mubama fysiek klaar voor speelminuten in de hoofdmacht van West Ham, al moet hij nu nog genoegen nemen als back-up van Michail Antonio.

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Ethan Nwaneri haalde in september de krantenkoppen toen hij de jongste speler in de geschiedenis van de Premier League werd. In september 2022 maakte hij op vijftienjarige leeftijd zijn debuut voor Arsenal, nadat hij tegen Brentford van de bank was gekomen. Dat bleef echter zijn enige optreden in het eerste elftal tot nu toe. Desondanks slaagden the Gunners erin om de concurrentie van Manchester City en Chelsea af te slaan en Nwaneri ervan te overtuigen om zijn toekomst aan Arsenal te verbinden. In maart 2024 viert hij zijn zeventiende verjaardag en kan hij zijn eerste profcontract tekenen.

Ashley Phillips (Tottenham Hotspur)

Ashley Phillips wordt in Engeland gezien als een van de beste jonge middenvelders. Tottenham Hotspur wist hem deze zomer in te lijven door zijn ontsnappingsclausule van ruim twee miljoen euro bij Blackburn Rovers te activeren. Het achttienjarige talent arriveerde in Noord-Londen met veertien optredens in het eerste elftal van the Riversiders achter zijn naam. Hoewel er niet van Phillips wordt verwacht dat hij snel een basisplaats bij Tottenham weet te veroveren, voegt hij diepte toe aan de selectie van Ange Postecoglou die later in het seizoen hard nodig kan zijn.

Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Chelsea smijt tijdens de zomerse transferperiode weer enorm veel geld over de bank. De Londenaren zetten vol in op de komst van de beste jonge tienertalenten. Het inlijven van Lesley Ugochukwu is in dat opzicht geen grote verrassing. Chelsea betaalde ruim 27 miljoen euro om de verdedigende middenvelder van Stade Rennes over te nemen. In Frankrijk werden de vergelijkingen met Roméo Lavia - die zelf voor 62 miljoen naar Stamford Bridge verkaste - al snel gemaakt. Ugochukwu speelde 60 wedstrijden voor Rennes en valt het best te omschrijven als fysiek sterk toptalent dat ook comfortabel aan de bal is.

Reuell Walters (Arsenal)

Arsenal kwam deze zomer in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger uit bij Jurriën Timber. De voormalig Ajacied liep echter direct een zware knieblessure op, waardoor Mikel Arteta mogelijk vaker een beroep gaat doen op een talent uit de eigen jeugd. Reuell Walters

maakte deel uit van de selectie die tijdens de voorbereiding op trainingskamp ging in de Verenigde Staten. Doordat de achttienjarige mandekker ook als rechtsback uit de voeten kan, geeft hij Arteta later in het seizoen mogelijk meer opties.

Yehor Yarmoliuk (Brentford)

Yehor Yarmoliuk, arriveerde in de zomer van 2022 bij Brentford, dat hem voor anderhalf miljoen euro overnam van Dnipro. De negentienjarige middenvelder sloot aanvankelijk aan bij de beloftes van the Bees, waar hij de nodige indruk maakte. Door een blessure stond de gehele tweede seizoenshelft voor hem echter in het teken van revalideren. De Oekraïense jongeling tekende in juni een nieuw vijfjarig contract, waarna manager Thomas Frank hem overhevelde naar het eerste elftal. Het vertrouwen in Yarmoliuk is groot en de verwachting is dat hij dit seizoen zeker de nodige kansen gaat krijgen.

Alle spelers in deze lijst zijn geboren in of na 2004 en speelden tot nog toe niet meer dan vijftien Premier League-duels.