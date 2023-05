Grote spanningen bij PSV met Van Nistelrooij: sfeer daalt tot ‘onder vriespunt’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 22:53 • Bart DHanis • Laatste update: 22:56

Ruud van Nistelrooij, Fred Rutten en André Ooijer leven op gespannen voet met elkaar, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. Van Nistelrooij wist in zijn debuutseizoen bij PSV zowel de TOTO KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal te winnen. Toch spelen er op de achtergrond een aantal problemen in het Philips Stadion. De sfeer binnen de trainersstaf zou inmiddels zelfs ‘onder het vriespunt’ liggen.

Ondanks de twee hoofdprijzen die Van Nistelrooij binnen heeft weten te slepen dit seizoen, heeft de club uit Eindhoven ook de nodige dieptepunten beleefd. Zo werd PSV in de Champions League-play-offs uitgeschakeld door Rangers FC. Ook de teleurstelling na de nederlagen tegen de reeds gedegradeerde ploegen FC Groningen en SC Cambuur was groot, net als na het verloren duel tegen FC Emmen, dat zestiende staat op de ranglijst.

Er zijn serieuze barsten in de relatie tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten Ooijer en Rutten ontstaan. Zo zou er niet meer worden gecommuniceerd binnen de technische staf en is de rol van Ooijer en Rutten tijdens de trainingen tevens geminimaliseerd. Bronnen rondom Rutten zouden er rekening mee houden dat hij zijn taken na dit seizoen naast zich neerlegt bij PSV. Van Ooijer was al langer bekend dat hij stopt als assistent.

De clubleiding van PSV zal zich na dit seizoen buigen over de kwestie of Van Nistelrooij als hoofdtrainer moet aanblijven volgend seizoen. Ondanks dat de prestaties naarmate het seizoen vorderde steeds beter werden, zou de club zich zorgen maken over de communicatieve vaardigheden van de voormalig topschutter. Ook de communicatie naar de spelers zou een punt van kritiek zijn. Van Nistelrooij ligt tot medio 2025 vast.