Grote paniek in Engeland: Tom Lockyer (Luton Town) zakt plots in elkaar

De Premier League is zaterdagmiddag opgeschrikt door een medisch noodgeval. Bij de wedstrijd Bournemouth - Luton Town zakte Tom Lockyer, verdediger bij de bezoekers, plots in elkaar. Het duel werd daarop meteen stilgelegd bij een 1-1 stand. Het incident zorgde voor een grote schrik bij iedereen op het veld en de tribune. Luton heeft inmiddels laten weten dat Lockyer een hartstilstand kreeg. Hij is bij kennis en overgebracht naar het ziekenhuis.

De wedstrijd was ongeveer een uur bezig toen Lockyer ter hoogte van de middenlijn plotseling naar de grond ging. Er was niemand bij hem in de buurt, en de spelers op het veld zagen al snel dat het mis was.

Ze schreeuwden vervolgens om medische hulp, en die kwam er. Terwijl Lockyer, de aanvoerder van Luton, behandeld werd, gingen de spelers naar de kleedkamer. Ongeveer tien minuten later werd de 29-jarige verdediger uit Wales per brancard van het veld gedragen.

Eerder dit jaar werd Lockyer tijdens de wedstrijd om promotie naar de Premier League tussen Luton en Coventry City onwel op het veld. Vervolgens werd hij geopereerd aan zijn hart, waarna hij zijn loopbaan kon voorzetten.

Update 17:45 uur

Volgens Gary Taphouse, commentator bij Sky Sports, heeft de clubarts van Bournemouth bevestigd dat Lockyer bij kennis is en in staat is om te reageren. Dat bevestigde Luton vervolgens op X. Lockyer is meegenomen naar het ziekenhuis.

Daarna werd ook bekend dat de wedstrijd definitief is gestaakt. Volgens Luton, dat ook de medische staf van Bournemouth bedankt, waren de spelers niet meer in staat om nog verder te spelen na wat er was gebeurd.

"Spelers van beide kanten waren mentaal niet meer in staat om door te gaan met de wedstrijd, na wat er was gebeurd met hun geliefde teamgenoot en vriend. We willen iedereen bedanken voor het prachtige applaus en het zingen van Locks' naam in het stadion op zo'n moeilijk moment. Nu is het tijd om samen onze liefde en steun te bieden aan Tom en zijn familie. Onze gedachten zijn bij hen", aldus de club in een bericht op X. Wanneer en hoe de wedstrijd uiteindelijk wordt uitgespeeld, zal op een later tijdstip bekend worden.

Even later kwam Luton met meer informatie over de medische toestand van Lockyer. "Onze medische staf heeft bevestigd dat hij een hartstilstand heeft gehad op het veld. Toen hij op de brancard van het veld werd gedragen, was hij weer aanspreekbaar. Hij heeft in de catacomben van het stadion verdere medische behandeling gekregen, waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd. Zijn toestand is stabiel en momenteel ondergaat hij verdere tests, terwijl zijn familie bij hem is."

Ondertussen ontvangt Lockyer op sociale media veel steun, ook van (oud-)profvoetballers. Onder meer Ashley Young, John Terry en David de Gea laten weten met hun gedachten bij de Luton-aanvoerder te zijn.

