Grote paniek bij AZ: familieleden spelers én Jansen belaagd door West Ham-fans

Vrijdag, 12 mei 2023 om 00:06 • Mart van Mourik

Familieleden van spelers, coaches en directieleden van AZ zijn lastiggevallen door fans van West Ham United. Rond het verloren duel in de halve finale van de Conference League (2-1) werden de meegereisde families in het Olympisch stadion belaagd door Engelse supporters. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zag de onrust op de hoofdtribune op afstand gebeuren en kwam snel in actie om de slachtoffers in veiligheid te brengen, zo schrijft De Telegraaf.

Uit de berichtgeving van het dagblad blijkt dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het incident, maar dat de aanwezige familieleden wel ontzet moesten worden. Sommige fans van de thuisclub kregen door dat er Nederlandse AZ-fans op de hoofdtribune zaten en niet in de twee gereserveerde vakken voor de meegereisde aanhang. Onder meer de vriendin en twee kinderen van trainer Pascal Jansen en de echtgenote van Eenhoorn werden belaagd.

Eenhoorn zag het van een afstand gebeuren, aarzelde geen moment en spoedde zich naar de plek des onheils om de geschrokken familieleden in veiligheid te brengen, zo vertelt hij. “Ze zijn toen naar een andere plek, hoog in het stadion gebracht. Maar daar bevonden zich ongeveer de gevaarlijkste supporters van West Ham. Ik heb daardoor amper meer iets meegekregen van de wedstrijd, ik was alleen nog maar bezig met de veiligheid van onze mensen”, aldus de algemeen directeur.