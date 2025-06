Grote naam mag van Pep Guardiola niet mee naar het WK voor clubs: vertrek lijkt onvermijdelijk

Jack Grealish mag niet mee naar het WK voor clubs. De 29-jarige aanvaller van Manchester City wordt door manager Pep Guardiola thuisgelaten. De verwachting is dan ook dat Grealish deze zomer vertrekt uit het Etihad Stadium. Tijjani Reijnders en Nathan Aké zijn logischerwijs wel opgenomen in de WK-selectie van the Citizens.

Grealish kreeg dit seizoen nauwelijks het vertrouwen van zijn trainer. De Engelsman kwam tot 1521 speelminuten, verdeeld over 32 wedstrijden. Dat zijn zeventien volledige duels. De rechtspoot was verantwoordelijk voor drie goals en vijf assists.

In de Premier League stond Grealish slechts zeven keer aan de aftrap. Twaalf keer bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Dat was ook het geval tijdens de FA Cup-finale tegen Crystal Palace. Op 25 mei, uit bij Fulham, ontbrak hij zelfs helemaal in de wedstrijdselectie.

Grealish was lang een belangrijke speler voor Manchester City, met name in 2022/23, toen de treble werd gewonnen. De 39-voudig international won tot dusver één Champions League, één WK voor clubs, één UEFA Super Cup, drie landstitels en één FA Cup met the Citizens.

De in Birmingham geboren spelmaker werd in de zomer van 2021 voor liefst 118 miljoen euro overgenomen van Aston Villa. Grealish speelde sindsdien 157 wedstrijden voor de ploeg van Guardiola. Daarin was hij verantwoordelijk voor 17 goals en 23 assists.

Manchester City begint het WK voor clubs op 18 juni, wanneer Wydad AC de tegenstander is. De Engelsen zitten ook in de groep bij Al-Ain FC en Juventus.