‘Grote delegatie van PSV zit op tribune voor Zweeds toptalent (17)'

Maandag, 6 november 2023 om 08:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:57

PSV is serieus in de markt voor het Zweedse toptalent Lucas Bergvall. Volgens Fotboll Direkt hebben de Eindhovenaren afgelopen weekend ‘een grote delegatie’ naar Zweden gestuurd om de middenvelder van Djurgardens IF, die in 2022 nog stage bij Feyenoord liep, van dichtbij aan het werk te zien.

Scouts van PSV zagen Bergvall tegen IK Sirius FK (2-4 verlies) een volledige wedstrijd spelen. De nog altijd foutloze koploper van de Eredivisie is naar verluidt zeer geïnteresseerd in de pas zeventienjarige middenvelder.

Djurgardens betaalde afgelopen winter nog een kleine miljoen euro aan Brommapojkarna voor Bergvall, die door de Zweedse media vaak vergeleken wordt met Frenkie de Jong.

De Zweeds jeugdinternational is sinds begin oktober een onbetwiste basisspeler bij Djurgardens. Na 25 officiële duels, waarvan hij er 10 in de basis begon, staat Bergvall op 2 doelpunten.

Bergvall liep in 2022 nog stage bij Feyenoord en zou volgens het Zweedse Fotboll Direkt ook op de radar staan van Manchester United en Bayern München. Tegenover de krant laat Djurgardens desgevraagd weten niet verrast te zijn indien de groeibriljant zich inmiddels in de kijker heeft gespeeld. "Ik denk dat de meeste buitenlandse clubs Lucas Bergvall op het oog hebben.”

Het Zweedse medium schrijft daarnaast dat PSV zijn pijlen eveneens heeft gericht op Viktor Djukanovic van Hammarby IF. De vleugelaanvaller die dit seizoen al tien keer trefzeker was staat naar verluidt ook in de belangstelling van onder meer Genoa en Bologna.

De negentienjarige Djukanovic is tweevoudig international van Montenegro. Afgelopen januari betaalde Hammarby één miljoen euro om de linksbuiten van Buducnost Podgorica over te nemen.