'Grote club uit de Keuken Kampioen Divisie denkt aan Adil Ramzi als hoofdtrainer'

Adil Ramzi (47) is een van de kandidaten om hoofdtrainer van Willem II te worden. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin. Momenteel is Ramzi trainer van Nederland onder 18.

Volgens Boualin zijn de eerste contacten met de entourage van Ramzi reeds gelegd. Het is vooralsnog onduidelijk wie de andere kandidaten zijn.

Als speler stond Ramzi al eens onder contract bij Willem II. Tussen 1998 en 2000 speelde de rechtspoot in Tilburg.

In 58 officiële wedstrijden was Ramzi goed voor 21 doelpunten en 8 assists.

Onlangs meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat Ramzi ook bij Al-Zamalek in Egypte aan de slag kan. Eerder was hij hoofdtrainer van Jong PSV en Wydad AC in Marokko.

Ramzi heeft dus al ervaring als trainer in de Keuken Kampioen Divisie. In het seizoen 2022/23 eindigde Jong PSV op de veertiende plaats.

Zijn avontuur in Casablanca was een minder groot succes. Ramzi werd al na een half jaar op straat gezet, ondanks een prima positie op de ranglijst.