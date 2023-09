Grote angst bij Gambia in Marokko: ‘Nog nooit een gebouw zo zien bewegen’

Zaterdag, 9 september 2023 om 17:08 • Jonathan van Haaster

De verschrikkelijke aardbeving die Marokko trof in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft al meer dan duizend levens gekost. Eerder op zaterdag maakte de Marokkaanse voetbalbond bekend dat het Afrika Cup-kwalificatieduel tussen Marokko en Liberia uitgesteld is. Ook de nationale ploegen van Gambia en Brazilië Onder 23 bevonden zich op het moment van de aardbeving in Marokko.

De nationale ploeg van Gambia was in Marrakesh voor de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Congo, omdat de stadions in Gambia niet aan de eisen voldoen. Het epicentrum van de aardbeving lag zo'n tachtig kilometer ten zuiden van Marrakesh. Gambia-bondscoach Tom Saintfiet vertelt over zijn ervaringen tegenover de BBC. "Ik hoorde veel lawaai en dacht eerst dat er iemand op de deur klopte. Een paar seconden later dacht ik dat een vliegtuig in ons hotel was gecrasht, omdat we dicht bij het vliegveld zijn. Weer een paar seconden later realiseerde ik me dat het om een aardbeving ging. Het duurde ongeveer dertig seconden, maar het voelde eindeloos."

"Het was heel eng", vervolgt Saintfiet. "De muren schudden en dingen vielen van het plafond en de muren. Ik heb in mijn leven nog nooit een gebouw zo zien bewegen. Toen het stopte, begon ik met rennen om te kijken of de anderen ook uit hun kamers waren gekomen. Daarna renden we het hotel uit en gingen we naar het gedeelte bij het zwembad. Daar sliepen we in de open lucht met de andere gasten, omdat ons verteld was dat we onze kamers niet terug in mochten gaan. We hoorden de hele nacht ambulances en bleven het nieuws checken. Het was een verschrikkelijke ervaring voor ons, maar vooral voor diegenen die hun levens hebben verloren en de Marokkaanse bevolking." Het is vooralsnog onduidelijk wanneer en waar het duel tussen Gambia en Congo gespeeld wordt.

Brazilië Onder 23

Ook de nationale ploeg van Brazilië Onder 23 bevond zich in Marokko, om daar een vriendschappelijke interland te spelen tegen het gastland. De Brazilianen bevonden zich op het moment van de aardbeving in Fez, dat een stuk noordelijker ligt dan Marrakesh. Desondanks was de aardbeving ook goed voelbaar bij Brazilië. Net als de nationale ploeg van Gambia moesten ook de Zuid-Amerikanen op zoek naar veiligheid in het gedeelte bij het zwembad van hun hotel. De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft middels een statement laten weten dat de nationale ploeg veilig is. "De atleten en stafleden voelden de aardbeving en verlieten hun kamers. Om veiligheidsredenen zijn zij naar het gedeelte rondom het zwembad geleid. Na een uur konden zij terugkeren naar hun kamers."