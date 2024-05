Grote aderlating voor Engeland? Superster raakt vlak voor het EK geblesseerd

Zorgen bij de Engelse nationale ploeg, daar het nog maar de vraag is in hoeverre zij aankomende zomer een beroep kunnen doen op all-time topscorer én aanvoerder Harry Kane. De Engelsman kampt met vervelende rugklachten, zo laat BILD weten.

De Brit kende dit seizoen op persoonlijk vlak een succesvol debuutseizoen bij Bayern München. Hoewel zijn club voor het eerst sinds 2012 niet de landstitel wist te winnen en ook in de DFB-Pokal en de Champions League met lege handen kwam te staan, stak Kane er wekelijks bovenuit.

De spits had weinig moeite om te acclimatiseren en maakte dit seizoen in 45 officiële wedstrijden namens der Rekordmeister 44 treffers. In de Bundesliga werd hij topscorer met 36 goals.

Met deze vorm zou Engelse bondscoach Gareth Southgate absoluut in zijn nopjes zijn geweest. The Three Lions gaan in Duitsland op jacht naar hun eerste EK-titel, maar ontvangen nu slecht nieuws.

Routinier Kane kampt met aanhoudende rugklachten en heeft zelfs München verlaten om in behandeling te gaan bij een vertrouwde arts. De kwetsuur speelde al een tijdje en is de afgelopen tijd verergerd.

Trainer Thomas Tuchel liet zich afgelopen vrijdag op een persconferentie ook al uit over de blessure bij zijn topschutter. “Het was al op het randje in Madrid. We hebben injecties geprobeerd en andere behandelingen, maar zijn rug heeft het compleet begeven. Het is alleen maar slechter geworden en hij kreeg er last van bij alledaagse bewegingen. Trainen is nu geen optie.”

Oefenmeester Tuchel maakt zich dus flink zorgen om de blessure bij zijn pupil, maar Kane zelf is positiever gestemd. De 30-jarige Brit heeft goede moed dat zijn rug op tijd zal herstellen.

Engeland speelt op 16 juni zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland tegen Servië. Vier dagen later staat het treffen met Denemarken op de planning en op 25 juni sluiten the Three Lions de poulefase af tegen Slovenië. Daarvoor speelt Engeland ook nog twee oefenduels met Bosnië en Herzegovina (3 juni) en IJsland (6 juni).

