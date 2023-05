‘Grootste criticaster’ ziet enorme ontwikkeling bij Frenkie de Jong

Vrijdag, 12 mei 2023 om 23:10 • Bart DHanis • Laatste update: 23:14

Ruud Gullit is laaiend enthousiast over de ontwikkeling van Frenkie de Jong, zo laat hij weten in het Ziggo Sport Voetbalcafé. De voormalig speler van AC Milan, Chelsea en PSV was in het verleden vaak kritisch op de net 26-jarige De Jong, maar heeft gezien dat de spelmaker van Barcelona zichzelf dit seizoen flink heeft verbeterd.

Bas van Veenendaal, presentator van het voetbalpraatprogramma, noemt Gullit de ‘grootste criticaster’ van De Jong. “Nee, want ik heb hem echt zien veranderen. Voorheen was het altijd dribbelen, dribbelen, dribbelen, maar dat doet hij niet meer. Hij speelt nu veel sneller. Het is zo vervelend als een teamgenoot de bal telkens te lang bij zich houdt, dat heeft hij afgeleerd”, is de eenvoudig winnaar van de Ballon d’Or van mening.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit denkt dat De Jong bij Barcelona het tiki-taka-DNA heeft gekregen en daarom de ballen sneller overspeelt. “Sergio Busquets was ook niet snel, maar die wist altijd al voordat hij de bal kreeg waar hij hem naartoe moest spelen. Ik denk dat De Jong dat van hem geleerd heeft. Hij is daar echt bedrevener in geworden. Hij is nu echt klaar om het voetbal te spelen wat Barça zo graag speelt.”

Ronald de Boer, ook aanwezig in het programma, denkt niet dat De Jong net zo ‘geniaal’ is aan de bal als Busquets, maar noemt wel een groot voordeel van de in Arkel geboren middenvelder ten opzichte van de 34-jarige Spanjaard. “Hij is niet alleen aanvallend heel bruikbaar, maar dankzij zijn snelheid kan hij snel omschakelen en is hij ook verdedigend heel goed. Dat heeft Busquets dan weer niet, want hij kan niet rennen.”