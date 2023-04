Grootste criticaster laat geen spaan heel van ‘overschatte clown’ Ten Hag

Vrijdag, 21 april 2023 om 07:50 • Wessel Antes • Laatste update: 07:53

Piers Morgan laat opnieuw geen spaan heel van Erik ten Hag na de 3-0 nederlaag van Manchester United bij Sevilla. The Red Devils verloren over twee duels met 5-2 van de Spanjaarden, die zich daardoor wel kwalificeerden voor de halve finale van de Europa League. Morgan, een bekende Engelse journalist en idolaat van Cristiano Ronaldo, kon het donderdagavond niet laten om Ten Hag opnieuw een trap na te geven via Twitter.

“Lieve hemel”, opent Morgan in zijn Tweet, om vervolgens keihard uit te halen naar Ten Hag. “Wat een vernederende prestatie van United. En onthoud: deze overschatte clown Erik ten Hag dacht dat het slim was om Cristiano Ronaldo uit de club te drijven…” United stond in de heenwedstrijd op Old Trafford met 2-0 voor, maar liet Sevilla in de slotfase terugkomen tot 2-2 door eigen doelpunten van Tyrell Malacia en Harry Maguire. Tijdens de return in Spanje gingen de Engelsen met 3-0 onderuit. Een immense blunder van Maguire was tekenend voor de avond van the Red Devils.

Dear oh dear. What a humiliating shambles by United. And remember… this overrated clown Erik Ten Hag thought the smart play was to humiliate @Cristiano and force him out of the club… #chickens #home #roost pic.twitter.com/H4lb49Nvn5 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 20, 2023

De kritiek van Morgan op Ten Hag is niet nieuw. Begin maart meldde de journalist zich al op Twitter nadat United met 7-0 onderuit ging tegen aartsrivaal Liverpool. Eerst plaatste hij een foto van Ronaldo in het shirt van United, om in een volgende Tweet Ten Hag volledig uit te kafferen. “Is hij nog niet opgestapt? Hoe kan een manager van Manchester United een catastrofaal slechte prestatie en bijbehorend resultaat overleven?”, vroeg Morgan zich destijds af. Dat leverde hem veel kritiek op van de fans van United, die zich vol achter hun manager schaarden.

Morgan staat te boek als een groot fan van Arsenal, maar heeft ook een zwak voor Ronaldo. In november vorig jaar bracht de journalist een groot interview met de Portugees uit, waarna een bom barstte in Manchester. Ronaldo zei in het interview onder meer ‘geen respect te hebben voor Ten Hag’. Daarnaast voelde de superster zich 'verraden' door de clubleiding van United. Op 22 november maakte United officieel bekend dat het contract van Ronaldo, met wederzijds goedvinden, is ontbonden. Enkele maanden later tekende de rechtspoot een lucratief contract bij Al-Nassr in Saudi-Arabië.