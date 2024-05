Groot succes voor Inter: MVP en topscorer van de Serie A gaat contract verlengen

Lautaro Martínez heeft een contractvoorstel van Inter geaccepteerd, zo melden onder meer Sky Sports Italia en journalist César Luis Merlo. Zodra de handtekeningen definitief gezet zijn, ligt de Argentijn tot medio 2029 vast in Milaan.

Lautaro speelde afgelopen seizoen een grote rol in het binnenhalen van de Scudetto met Inter. De 26-jarige goaltjesdief maakte in de Serie A 24 treffers en was daarnaast nog eens goed voor 6 assists. Daarmee werd hij naast topscorer ook MVP van de Serie A.

Lautaro ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Inter, dat dan ook alles in het werk zette om zijn verbintenis te verlengen. Zaakwaarnemer Alejandro Camaño ging in gesprek met de clubleiding van Inter en heeft een nieuw contract voor zijn cliënt weten te regelen.

Gianluca Di Marzio van Sky Sports Italia meldt dat Lautaro zijn liefde wil tonen aan Inter en zijn fans, door zijn contract te verlengen. De wereldkampioen van 2022 gaat, zodra pen op papier is gezet, negen miljoen euro netto per seizoen verdienen, exclusief bonussen.

Camaño heeft tegenover Merlo bevestigd dat Lautaro zijn contract gaat verlengen. "We hebben een principeakkoord bereikt", is het korte maar duidelijke bericht van de zaakwaarnemer. Belangrijk detail: in de nieuwe verbintenis wordt geen vertrekclausule opgenomen.

Inter is en blijft de enige Europese club waarvoor Lautaro gespeeld heeft. El Toro brak in 2016 door bij Racing Club, waarvoor hij in 62 duels 27 keer scoorde en 6 assists afleverde. In de zomer van 2018 legde Inter 25 miljoen euro op tafel om Martínez los te weken.

Tot op heden kwam hij 282 keer uit voor i Nerazzurri, waarin hij goed was voor 129 goals en 43 assists. Lautaro won sinds zijn komst naar Inter onder meer tweemaal het landskampioenschap en haalde afgelopen seizoen met Inter de finale van Champions League.

