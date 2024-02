Groot Feyenoord-doelwit: ‘Aanbod was goed voor de club, maar niet voor mij’

Luciano Rodríguez heeft tekst en uitleg gegeven bij de afgeketste deal met Feyenoord. De buitenspeler van Liverpool Montevideo stond deze winter hoog op het wensenlijstje in Rotterdam-Zuid, maar werd uiteindelijk niet gehaald.

In gesprek met Sport 890 doet Rodríguez een boekje open over de geklapte deal. "Het aanbod van Feyenoord was heel goed voor de club, maar niet voor mij", zo vertelt hij.

"In de deal zat niet de twintig procent die ik eis. Liverpool betaalt dat percentage niet, vertelde mijn zaakwaarnemer Palma aan mijn voormalige vertegenwoordiger."

Voor Rodríguez waren de randvoorwaarden niet afdoende. "Ik kom uit een zeer bescheiden omgeving en ik probeer ervoor te zorgen dat het mijn familie het aan niets ontbreekt", aldus de Uruguayaan.

Toen Rodríguez in januari vorig jaar door Liverpool werd overgenomen van Progreso, kwam de aanvaller met zijn nieuwe club overeen dat bij een toekomstige transfer twintig procent van de transfersom naar hem zou gaan.

"Voor een jong gezin is de financiële basis heel belangrijk en daar is onvoldoende rekening mee gehouden. Mijn twintig procent werd niet betaald. We zullen zien wat er de komende maanden gaat gebeuren. Ik zoek iets dat het beste is voor mij en mijn gezin."

Rodríguez kwam zelf al tot een persoonlijk akkoord met Feyenoord, mag zag Liverpool zich dus niet aan de voorwaarden houden. Hij spreekt de verwachting uit dat hij het komende halfjaar bij de club zal blijven.

"Er zijn wel wat geluiden, vanuit Brazilië en de Verenigde Staten, maar het belangrijkste is dat ik voorlopig tot juni in Liverpool blijf. Zaakwaarnemer José Luis Palma is degene die over de voorwaarden en de aanbiedingen gaat."

