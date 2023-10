Groot feest voor de OranjeLeeuwinnen: winst in Glasgow en nederlaag Engeland

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:39

Een prachtige avond voor het Nederlands vrouwenelftal. De ploeg van bondscoach Andries Jonker won dankzij een treffer van Esmee Brugts met 0-1 van Schotland in de Nations League. Uit België kwam er ook uitstekend nieuws, daar topfavoriet Engeland daar met 3-2 onderuitging. Oranje leidt de Groep nu met negen punten, gevolgd door België (zeven), Engeland (zes) en Schotland (één). De groepswinnaar plaatst zich voor de finaleronde van de Nations League; de finalisten daarvan grijpen een ticket voor de Olympische Spelen.

Oranje wist zich in de openingsfase amper door de Schotse defensie heen te voetballen. Balbezit was er genoeg, maar daar konden de speelsters in eerste instantie weinig mee doen. Vlak nadat Lieke Martens vanaf randje zestien over schoot, kreeg Oranje halverwege de eerste helft haar grootste kans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martens zette goed voor vanaf de linkerkant en bereikte Jill Roord. Martens raakte bij haar actie geblesseerd door een tackle van achteren van Sophie Howard, al werd de ernst daarvan niet direct duidelijk. Roord zag haar poging met rechts via de buitenkant van de paal naast gaan. Ook Sherida Spits raakte niet veel later de paal. Een vrije trap van de middenvelder belandde via de vuisten van de goalie van Schotland ook op de paal.

Vlak nadat Spitse net niet tot scoren kwam, werd duidelijk dat Martens niet verder kon. Zij werd vervangen door Damaris Egurola. In de slotfase van de eerste helft ging het vervolgens bepaald niet vanzelf. Schotland toonde zich een stugge ploeg, al had het aanvallend weinig in de melk te brokkelen.

Vlak na rust leek Roord voor de voorsprong te zorgen. Op aangeven van Brugts kreeg Roord een goede kopkans, maar daar deed zij te weinig mee: naast. Schotland loerde op de counter en leek er enkele keren gevaarlijk uit te komen, maar de defensie van Oranje hield stand.

Na een uur spelen werd de ban toch gebroken. Brugts sneed vanaf links naar binnen, keek op en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Schotland kwam er nauwelijks meer aan te pas en het was wachten op de 0-2. Die leek er te komen Lineth Beerensteyn, die echter de paal raakte. Het was alweer de derde keer dat het aluminium een treffer voor Oranje in de weg stond.

Een overwinning leek bijna zeker, toch kwam Schotland er nog enkele keren dreigend uit. Schoten van afstand leidden echter niet tot de gelijkmaker. Oranje hield stand en kan na het uitstekende nieuws uit Leuven met een dubbel goed gevoel op het vliegtuig naar Nederland stappen.

België - Engeland 3-2

Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, had na de nederlaag in Utrecht tegen Oranje een overwinning nodig om aan te blijven haken. Laura De Neve zorgde echter al snel voor een domper voor Wiegman, dankzij een rake vrije trap. Engeland kwam in minuut 38 op gelijke hoogte. Op het moment dat België even met tien vrouwen op het veld stond, kopte Lucy Bronze bij de tweede paal binnen: 1-1. Daar bleef het niet bij, want op slag van rust krulde Fran Kirby in de verre hoek raak: 1-2.

Engeland leek dan ook met een voorsprong de rust in te gaan, maar niets bleek minder waar. Door een blessurebehandeling bij Alex Greenwood werd er maar liefst veertien minuten aan blessuretijd bijgetrokken. In de zesde minuut daarvan sloeg België toe via Tessa Wullaert, die de defensie van de Europees Kampioen te slim af was en haar 76ste doelpunt voor de nationale ploeg tegen de touwen schoot: 2-2. Vijf minuten voor tijd werd het feest voor België compleet. Na een handsbal van Georgia Stanway kregen the Red Flames een strafschop, die door Wullaert werd benut: 3-2.