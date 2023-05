Groningen in hoogste staat van paraatheid: personeel bedreigd en geïntimideerd

Volgens het Dagblad van het Noorden zitten de problemen bij de achterban van FC Groningen dieper dan de ongeregeldheden van afgelopen weekend. De regionale krant komt deze woensdag met een uitgebreide analyse over wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt. Zo wordt personeel stelselmatig bedreigd en geïntimideerd door een beruchte groep van de harde kern. "Een aantal beveiligers, horecapersoneel en mogelijk ook vrijwilligers van FC Groningen is niet opgewassen tegen de druk van hooligans."

Afgelopen zondag ging het voor de zoveelste keer mis dit seizoen bij FC Groningen. Het thuisduel met Ajax werd doelbewust gesaboteerd en na negen minuten definitief gestaakt nadat enkele rookbommen op het veld waren gegooid en een man met een spandoek over de boarding was geklommen. De actie werd voor aanvang aangekondigd, maar kon niet worden voorkomen door de degradant. Het Dagblad van het Noorden weet dat het personeel onder grote druk staat.

Zo zou beveiligingspersoneel worden bedreigd bij de toegangspoorten, onder meer wanneer vuurwerk naar binnen moet worden gesmokkeld. "Jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan", zou een van hen zijn toegebeten. Ook is beveiligingspersoneel gevraagd om spullen de Euroborg in te smokkelen. De gemeente Groningen buigt zich ondertussen over de vraag of het nog verantwoord is om thuiswedstrijden met publiek te organiseren. "De misdragingen in het stadion hebben onderhand een ondermijnend karakter", aldus burgemeester Koen Schuiling.

Als belangrijke spin in het web wordt de bekende hooligan Jan B. aangedragen. Hij zou onder meer goed bekend zijn met de man die afgelopen weekend het veld betrad met een spandoek met de tekst 'kanker bestuur, rot op'. B. werd al eens veroordeeld tot negen jaar cel voor drugshandel, afpersing, zware mishandeling en deelname aan de criminele Groningse organisatie Casual Firm (GCF). "Iedereen is bang voor B.. Van supporters en horecamensen tot politieagenten. Wie niet naar hem luistert, krijgt gedonder. Hij laat zich door niets en niemand tegenhouden", aldus een anonieme bron.

Iemand die niet lijkt te zwichten voor de dreigementen van B. is Wouter Gudde. De algemeen directeur van FC Groningen is recent persoonlijk aangesproken door de draaideurcrimineel. B. greep Gudde naar verluidt stevig bij de arm met de vraag hoe hij een einde ging maken aan alle ellende. "Dat gaan we jou niet aan de neus hangen", zouden ongeveer de woorden zijn geweest die Gudde daarop antwoordde. B. heeft sinds de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur weer een stadionverbod, toen hij met een groep andere supporters uit onvrede het veld betrad.