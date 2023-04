Groningen en NEC krijgen duidelijkheid over restant van gestaakt duel

Zondag, 23 april 2023 om 13:39 • Guy Habets • Laatste update: 13:42

Het restant van de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC, die zaterdagavond werd gestaakt nadat er een beker met inhoud tegen grensrechter Joris Westerhof aan werd gegooid, wordt dinsdagmiddag uitgespeeld. Dat meldt de thuisclub via de officiële kanalen. Om 15.00 uur wordt er begonnen aan de 72 minuten die nog resteren.

Groningen meldt dat de lokale autoriteiten hebben besloten dat het restant van de wedstrijd zonder publiek gespeeld zal moeten worden. Verder is het de bedoeling dat de omstandigheden zo veel als mogelijk gelijk zijn aan afgelopen zaterdag, toen de stand dus nog 0-0 was. Daarom is er door het competitiebestuur betaald voetbal gekozen voor het hervatten van de wedstrijd en niet voor het volledig opnieuw laten spelen van de ontmoeting.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat er dinsdag alweer gespeeld zal worden, levert ongetwijfeld irritatie op in Nijmegen. Algemeen directeur Wilco van Schaik gaf te kennen dat hij het onmogelijk achtte om voor donderdag 27 april alweer naar het noorden af te reizen. "Onze spelers komen vannacht om half twee in Nijmegen aan. En moeten ze dan over een paar dagen weer? Dat lijkt me niet reëel. Morgen zijn ze vrij. Maandag komen ze weer op de club. Ze hebben wel een paar dagen nodig. Dan kan het niet zo zijn dat deze wedstrijd in verband met het drukke schema even snel voor Koningsdag ingehaald moet worden."

Dat is nu dus toch het geval. Het zal betekenen dat de spelers en staf van NEC na een dag trainen op dinsdagochtend in de bus moeten stappen om ruim op tijd in de Euroborg aanwezig te kunnen zijn en dat de bus op de terugweg, wanneer het rond 17.00 uur zal zijn, in de middagspits terecht zal komen. Groningen moet ondertussen kosten maken voor het spelen achter gesloten deuren en kan in de strijd tegen degradatie geen gebruik maken van de steun van het publiek.