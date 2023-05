Groningen-aanvoerder Sørensen biedt excuses aan: ‘We moeten beter zijn’

Zondag, 7 mei 2023 om 18:51 • Jonathan van Haaster

Voor FC Groningen is het een zwarte dag. De Trots van het Noorden wist zondag niet te winnen bij Go Ahead Eagles (1-1), waardoor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit is. Trainer Dennis van der Ree beaamt dat de degradatie als een mokerslag is aangekomen, ondanks dat handhaving al enige tijd een schier onmogelijke opgave was. Aanvoerder Mads Bech Sørensen biedt zijn excuses aan naar de supporters.

Groningen begon nog aardig aan de wedstrijden kwam al vroeg in de wedstrijd via Ricardo Pepi op voorsprong. Willum Willumsson zorgde na een half uur voor de 1-1 en die stand zou niet meer veranderen. "We zijn gedegradeerd vandaag, dus dat is kut", is Van der Ree duidelijk bij ESPN. Gezien de achterstand van liefst elf punten op Excelsior voor aanvang van de 31ste speelronde was degradatie haast onvermijdelijk. Toch stelt Van der Ree dat de degradatie 'als een mokerslag aankomt'. "Je weet dat het heel, héél lastig wordt. Je mag er bijna niet in geloven, maar in mijn achterhoofd dacht ik aan een wonder. Iedereen is aangeslagen in de kleedkamer. Het is heel moeilijk."

Ook Sørensen liet van zich horen na afloop van het laatste fluitsignaal. "Het doet veel pijn, natuurlijk doet het veel pijn", begint de Deense verdediger. "Dit is erg pijnlijk. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans en dat is het. We zijn allemaal erg teleurgesteld en hebben een slecht gevoel." Gevraagd naar de lessen die er uit de afgelopen maanden getrokken kunnen worden, is de aanvoerder duidelijk. "We hadden bij elkaar moeten blijven als team. Iedereen moet elkaar helpen. We moeten beter zijn dan dit en leren van onze fouten."

"Het is moeilijk te beschrijven", vervolgt hij. "We zijn gewoon zeer teleurgesteld." Groningen sprokkelde de laatste maanden te weinig punten bij elkaar en dat heeft het vertrouwen binnen de spelersgroep aangetast, vertelt Sørensen. "Het zat ons niet mee. Dat is geen excuus, maar natuurlijk daalde ons zelfvertrouwen daardoor. Op die manier zijn we blijven verliezen, verliezen en verliezen." Het is de eerste keer sinds 1998 dat Groningen degradeert uit de Eredivisie. In 2000 keerde de club terug op het hoogste niveau, waar het 23 jaar lang onafgebroken zou spelen.