Groepen hooligans zorgen voor onrust rondom stationsgebied in Alkmaar

Donderdag, 18 mei 2023 om 15:55 • Wessel Antes • Laatste update: 16:10

Er is een confrontatie geweest tussen groepen hooligans rondom het station van Alkmaar, zo meldt NH Nieuws donderdagmiddag. Diverse bronnen melden aan het regionale medium dat het gaat om aanhangers van AZ en SC Cambuur tegen die van FC Groningen en West Ham United. Donderdagavond staat de return van de halve finale van de Conference League op het programma tussen AZ en West Ham (tussenstand 1-2), maar de politie zou tijdens de confrontatie in geen velden te bekennen zijn geweest rondom het stationsgebied.

Op sociale media zijn beelden te zien waarop in het zwart geklede hooligans massaal door de Stationsstraat rennen. ‘Alkmaar hooligans’, wordt gescandeerd in een van de video’s. Om de hoek zit een supporterskroeg van AZ, terwijl er ook één iemand met een bebloed gezicht te zien is op de beelden. Volgens het beruchte en doorgaans goed ingevoerde Twitteraccount Hooligans.cz zijn het de hooligans van West Ham en Groningen die op de vlucht moeten. Laatstgenoemden komen de laatste tijd veelvuldig slecht in het nieuws rondom wedstrijden van hun eigen club.

18.05.2023, AZ Alkmaar???? vs Groningen???? & West Ham??????????????, Groningen & West Ham running https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/JNrsdks4Au — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 18, 2023

Wat hooligans van Cambuur en Groningen überhaupt in Alkmaar te zoeken hebben, is onbekend. Een van de filmers van het incident vindt het onbegrijpelijk dat er geen politie te zien is in het stationsgebied. “Wat een enorme blunder van de Politie Eenheid Noord-Holland. Geen enkele politie te bekennen op het station”, schrijft Twitteraar Jan Tervoort. Aan NH Nieuws laat een woordvoerder van de politie weten dat er wel een agent aanwezig was, die direct versterking heeft opgeroepen.

Toen de versterking aankwam bij het station waren de hooligans echter al gevlucht. Er is niemand opgepakt, waardoor de politie niet kan bevestigen om welke supportersgroepen het precies gaat. In de binnenstad van Alkmaar is inmiddels steeds meer politie op de been. De supporters van AZ en West Ham hebben gescheiden fanzones. Er zouden vanuit Londen zo’n 1.000 supporters van the Hammers naar Alkmaar afreizen voor het duel in het AFAS Stadion. De aftrap van de historische Europese return vindt vanavond om 21.00 uur plaats.