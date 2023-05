GroenLinks en D66 zorgen voor voorzichtig gejuich bij jonge Feyenoord-fans

Donderdag, 11 mei 2023 om 23:45 • Tom Rofekamp

De Rotterdamse gemeenteraad wil basis- en middelbare scholieren maandag vrij geven voor een eventuele huldiging van Feyenoord. Een motie die hiervoor werd ingediend door GroenLinks en D66 is aangenomen. Alleen schooldirecties moeten nog hun goedkeuring geven, al worden hierbij geen problemen verwacht.

Feyenoord staat na 31 speelronden acht punten voor op de concurrentie en is met een zege op Go Ahead Eagles niet meer in te halen. De Coolsingel bereidt zich daarom voor op een huldiging maandag. Als het aan de gemeenteraad ligt, zijn ook basis- en middelbare scholieren daarbij aanwezig. GroenLinks en D66 hebben zich daarvoor hard gemaakt, en met succes.

"Door het aannemen van de motie spreekt de gemeenteraad uit dat de huldiging als 'gewichtige omstandigheid' wordt gezien en daarmee een geldige reden is voor verlof", laat Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks, optekenen door RTL Nieuws. Met andere woorden: spijbelen wordt dus als geoorloofd beschouwd door de gemeenteraad, mits het vanwege de huldiging is.

Stichting BOOR, het bestuur van alle Rotterdamse openbare basis- en middelbare scholen, laat het aan de schooldirecteuren zelf. Veel problemen worden er echter niet verwacht. Wel wil Bokhove nog een kanttekening plaatsen wat betreft maandag ingeroosterde schoolexamens: "Je hart mag bij de huldiging liggen, je hoofd moet bij de examens zijn."