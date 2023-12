Groeit Ismael Saibari ook tegen Heerenveen uit tot de held van PSV?

PSV is niet te stoppen in de Eredivisie. Afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-2 winst) werd voor de veertiende keer op rij gewonnen in competitieverband. De vijftiende zege moet donderdagavond volgen, als sc Heerenveen op bezoek komt in het Philips Stadion. De aftrap in Eindhoven is om 18:45 uur.

Trainer Peter Bosz zal hopen dat Ismael Saibari weer in vorm is bij PSV. De aanvallende middenvelder tekende zondag voor de openingstreffer in De Kuip, waarna PSV uiteindelijk de topper tegen Feyenoord winnend wist af te sluiten. Heerenveen won drie keer op rij in de Eredivisie en zal die reeks willen verlengen tegen PSV, al zal dat zeker geen gemakkelijke opgave worden.

