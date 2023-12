Groeit Hakim Ziyech dinsdagavond uit tot de grote held van Galatasaray?

Galatasaray staat voor de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen. Cim Bom moet dinsdag winnen van FC Kopenhagen, dat ook vijf punten heeft, om overwintering in de Champions League veilig te stellen. De cruciale ontmoeting in het Parken Stadion in de Deense hoofdstad begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Bij Galatasaray zal waarschijnlijk veel afhangen van Hakim Ziyech, die volledig hersteld lijkt te zijn van een voetblessure. De spelmaker deed zaterdag uit voorzorg niet mee tegen Adana Demirspor, dat met 3-1 werd verslagen. Ziyech was onlangs met twee goals nog de grote held van Galatasaray in de spectaculaire thuiswedstrijd tegen Manchester United (3-3).

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Kopenhagen een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor FC Kopenhagen - Galatasaray is dit een speciale odd voor een goal van Ziyech. De reguliere quotering is 5.50. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 6.20! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Hakim Ziyech scoren tegen FC Kopenhagen? Ja Nee Stem Zie jij Hakim Ziyech scoren tegen FC Kopenhagen? Ja 74% Nee 26% Totaal aantal stemmen: 190 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties