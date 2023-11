Groeit Calvin Stengs in Rome uit tot de uitblinker van Feyenoord?

Dinsdag, 7 november 2023 om 15:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:09

Feyenoord is zeer voortvarend begonnen aan de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers staan in de lastige groep E bovenaan, met zes punten uit drie wedstrijden. Een overwinning op Lazio dinsdagavond zou de volgende ronde in het miljardenbal plotseling heel dichtbij brengen voor het elftal van trainer Arne Slot.

Een van de smaakmakers dit seizoen aan Rotterdamse zijde is Calvin Stengs. De middenvelder annex vleugelaanvaller kwam tot dusver tot vier goals en zeven assists in alle competities dit seizoen. Onlangs werd tevens duidelijk dat Stengs een cruciale rol vervult voor Feyenoord in de Champions League. Hij wist namelijk al veertien kansen te creëren, meer dan Luka Modric (twaalf) en Ivan Rakitic (elf).

