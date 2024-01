Groeit Bakayoko uit tot de grote held van PSV op bezoek bij Feyenoord?

PSV liet afgelopen zondag tegen FC Utrecht (1-1) voor het eerst punten liggen dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord won, al ging dat moeizaam, met 1-2 van laagvlieger Vitesse. De topclubs ontmoeten elkaar woensdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De aftrap in De Kuip is om 20:00 uur.

Johan Bakayoko opende zondag de score namens PSV, dat dus niet in staat was om het imposante clubrecord uit het seizoen 1987/88 uit de boeken te spelen. Destijds werden de eerste zeventien duels in de Eredivisie ook winnend afgesloten, om vervolgens in de achttiende wedstrijd punten te morsen. Kans om tegen Feyenoord sportieve revanche te nemen.

