Souffian El Karouani kan zijn loopbaan gaan voortzetten in de Serie A. Volgens FC Utrecht-watcher Edjeuitnoord heeft Como 1907 zich bij FC Utrecht gemeld voor de linksachter.



Een vertrek van El Karouani bij FC Utrecht hing al langer in de lucht. Afgelopen winter was de linkspoot dicht bij een vertrek naar PSV, maar zijn werkgever besloot hem aan zijn contract te houden.



Daarbij werd afgesproken dat El Karouani in de zomer zou mogen vertrekken bij FC Utrecht. Como heeft zich nu officieel gemeld bij technisch directeur Jordy Zuidam. De hoogte van het bod wordt niet bekendgemaakt door Edjeuitnoord, die eerder al eens de primeurs had dat Dani de Wit, Davy van den Berg en Derry Murkin naar Utrecht zouden gaan verhuizen.



Bij Como is Mark-Jan Fledderus adviseur, en hij kent de Nederlandse competitie goed. Bij de Noord-Italiaanse club staat ook oud-FC Utrecht-speler Anastasios Douvikas onder contract.



El Karouani werd in de zomer van 2023 transfervrij overgenomen van NEC. De 24-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen in alle Eredivisie-duels in actie voor de Domstedelingen. Hierin maakte hij twee doelpunten en gaf hij acht assists.



Bij Como kan El Karouani onder de vleugels van Cesc Fabregas gaan werken. De Spaanse manager loodste de club afgelopen seizoen naar een knappe tiende plaats in de Serie A.



Volgens Transfermarkt heeft de in Den Bosch geboren verdediger een waarde van negen miljoen euro. Zijn contract bij FC Utrecht loopt door tot medio 2026.