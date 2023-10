Griezmann schiet Atlético vlak voor tijd naar veertiende thuiszege op rij

Zondag, 8 oktober 2023 om 18:20 • Jonathan van Haaster

Atlético Madrid heeft na een uiterst spannende wedstrijd weten te winnen van Real Sociedad: 2-1. De ploeg van trainer Diego Simeone ging dankzij Samuel Lino de rust in met een 1-0 voorsprong. Na rust maakte Mikel Oyarzabal er na een vlotte counteraanval gelijk van en de bezoekers leken op weg naar minimaal een punt. Vlak voor tijd leidde een handsbal van Carlos Fernández echter tot een strafschop voor Atlético, die door Griezmann werd benut. De Madrilenen boeken zo hun veertiende thuiszege op rij over alle competities. Los Colchoneros klimmen dankzij de zege naar de vierde plaats in LaLiga; Sociedad staat zesde.

Aan de kant van Atlético voerde Simeone één wijziging door ten opzichte van het duel met Feyenoord in de Champions League. Marcos Llorente kreeg een basisplaats toebedeeld, wat ten koste ging van Saúl Ñíguez. Álvaro Morata en Griezmann moesten voorin voor de doelpunten proberen te zorgen. Sociedad trad aan met drie aanvallers. Buitenspelers Takefusa Kubo en Ander Barrenetxea moesten voorin voor de aanvoer richting spits Oyarzabal zien te zorgen.

Ander Barrenetxea deed het Cívitas Metropolitano al heel snel schrikken. Hij scoorde, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Atlético creëerde weinig, waardoor de treffer halverwege de eerste helft des te verrassender kwam. Een fraaie steekpass van Koke kwam precies terecht in de loop van Samuel Lino. De Braziliaan stormde richting doel en rondde koelbloedig af in de korte hoek: 1-0.

Ook na de openingstreffer bleven de kansen in het duel schaars. Desondanks kwamen Los Colchoneros vlak voor rust bijna op 2-0. Een slim genomen vrije trap verraste Sociedad volledig. Rodrigo De Paul werd aangespeeld op de rand van de zestienmeter en loste een hard, gekruld schot. De middenvelder trof de paal. Aan de andere kant werd ook Sociedad plots gevaarlijk. Kubo bereikte Oyarzabal, die in kansrijke positie over kopte.

De paal was zondag niet de beste vriend van Atlético. Vlak na rust schoot ook Axel Witsel tegen het houtwerk, nadat hij uit een vrije trap bij de tweede paal bereikt werd. Jan Oblak had nog niet gek veel te doen, maar moest toch in actie komen op een poging van Brais Méndez. De Sloveen had een antwoord op een rebound van de middenvelder. Niet veel later werd de paal voor de derde keer van de middag geraakt. Dit keer was Oyarzabal de ongelukkige.

Oyarzabal had halverwege de tweede helft wel alle reden tot lachen. Carlos Fernández had een perfecte pass in huis op Oyarzabal, die afstormde op Oblak en de Sloveen kansloos liet: 1-1. Sociedad rook bloed en voelde dat een zege tot de mogelijkheden behoorde. Het leidde onder meer tot een schot van Arsen Zakharyan. Oblak hoefde echter niet in te grijpen, daar zijn poging hoog over ging.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd wist Atlético alsnog de zege te pakken. Een schot van Griezmann werd gekraakt door Carlos Fernández, die dat met zijn arm deed. Griezmann pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot laag in de rechteronderhoek binnen: 2-1. Ondanks enkele hachelijke momenten voor het doel van Atlético in de zeven minuten aan blessuretijd wist Sociedad geen punt meer uit het vuur te slepen.