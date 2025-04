Griezmann live in actie zien bij Atlético Madrid? Scoor nu je tickets!

Antoine Griezmann is al jaren een van de grote smaakmakers in het Europese topvoetbal. De 34-jarige Fransman is nog altijd onmisbaar bij Atlético Madrid, waar hij met zijn techniek, loopvermogen en scorend vermogen het verschil maakt. Wil jij deze wereldkampioen live in actie zien in LaLiga of Champions League? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Atlético! Klik hier om naar de ticketshop te gaan.

Waarom Griezmann zo’n bijzondere speler is

Griezmann is een echte alleskunner in de aanval: comfortabel als spits, tweede spits of vanaf de vleugel. Hij koppelt slimme loopacties aan een verfijnde techniek en blijft gevaarlijk met zijn linkervoet. Niet voor niets is hij jarenlang een vaste waarde geweest bij zowel club als het Franse nationale elftal.

Van Mâcon naar Madrid

Zijn carrière begon in Frankrijk, maar via Real Sociedad werkte Griezmann zich op tot een grote naam in Spanje. Na een tussenstop bij FC Barcelona keerde hij terug bij Atlético Madrid, waar hij opnieuw uitgroeide tot het gezicht van de club. Zijn band met de fans in Madrid is nog altijd ijzersterk.

Wat heeft Griezmann al gewonnen?

Griezmanns prijzenkast is indrukwekkend: wereldkampioen met Frankrijk (2018), winnaar van de Europa League (2017/18), UEFA Supercup (2018/19), Spaans bekerwinnaar (2020/21) en tweevoudig winnaar van de Spaanse Supercup. Ook individueel werd hij onderscheiden, onder meer als Topscorer van het EK 2016 en Frans voetballer van het jaar (2016).

Franse topscorer en leider

Met 137 interlands en 44 goals is Griezmann een van de meest ervaren spelers uit de recente geschiedenis van Les Bleus. Zijn ervaring en leiderschap maken hem zowel op clubniveau als internationaal van grote waarde.

Wil jij Griezmann live zien schitteren bij Atlético?

