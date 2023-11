Griezmann gidst Atlético met historische goal naar club- en persoonlijk record

Zondag, 12 november 2023 om 22:56 • Lars Capiau • Laatste update: 00:21

Atlético Madrid heeft zondagavond een late overwinning geboekt op Villarreal. In het eigen Cívitas Metropolitano was Antoine Griezmann met een doelpunt en een assist de grote man: 3-1. Griezmann maakte in minuut tachtig de bevrijdende 2-1, waarna Samuel Lino een duit in het zakje deed. Het betekende voor Atléti een clubrecord: het was de vijftiende opeenvolgende thuisoverwinning op rij. Voor Griezmann zelf was het zijn driehonderste doelpunt in zijn carrière. 169 daarvan maakte hij in het shirt van los Colchoneros.

Ten opzichte van het overtuigend gewonnen Champions League-duel met Celtic (6-0), voerde Diego Simeone twee wijzigingen door. Het betekende een basisplaats voor Rodrigo de Paul en Saul Ñíguez. Bij Villarreal verscheen ex-Groninger Alexander Sørloth aan de aftrap.

Daar is 'ie weer: Antoine Griezmann! ?? Grote opluchting bij Atléti, dat in de slotfase op 2-1 komt tegen Villarreal ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiVillarreal pic.twitter.com/fRGdB9HrIK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2023

De uitploeg begon sterk aan het duel in Madrid. Na een kwartier spelen had Jan Oblak al tweemaal redding moeten brengen, op pogingen van Yeremy Pino en Sorloth. In de twintigste minuut was het wel raak.

Een fraaie aanval eindigde bij Sorloth, die uithaalde. De bal eindigde via de vuisten van Oblak bij Moreno, die in de rebound hard uithaalde: 0-1. Na de tegentreffer nam Atléti het heft weer in handen, waar Griezmann, net als tegen Celtic, de hoofdrol opeiste.

Met een lage voorzet bereikte de Fransman bij de tweede paal Witsel. De Belg kon hem in het lege doel schieten en tekende zo voor zijn eerste LaLiga-treffer. In de tweede helft bleef Atléti de bovenliggende partij.

Een kopbal van Álvaro Morata vloog nog naast, maar in de slotfase scoorde Griezmann wel. Uit een voorzet bediende Marcos Llorente de Franse aanvaller, die kon binnenschuiven: 2-1. Het werd nog mooier voor de thuisploeg.

Invaller Pablo Barrios snelde weg van de Villareal-defensie en legde de bal breed. Daar stond Lino te wachten, die dankbaar gebruik maakte van de kans: 3-1. Met de driepunter blijft Atléti in het spoor van FC Barcelona, Real Madrid en Girona.