Griezmann bezorgt Atlético Madrid de zege met dubbelslag tegen Girona

Atlético Madrid heeft zaterdagmiddag een thuiszege geboekt in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone maakte een vroege achterstand tegen Girona mede dankzij twee treffers van Antoine Griezmann ongedaan: 3-1. Atlético blijft vierde, maar nadert Girona nu tot op vier punten.

Simeone kon geen beroep doen op Memphis Depay, die eerder deze maand een spierblessure op de training opliep. Daley Blind begon bij Girona wel aan de aftrap. Dat gold eveneens voor ex-PSV’er Sávio.

De bezoekers kenden een vliegende start in het Cívitas Metropolitano, want binnen vijf minuten was de voorsprong een feit. Het was een aanval uit een boekje. Girona bouwde van achteruit op. Yan Couto werd aan de rechterkant gevonden en zette strak voor op Artem Dovbyk. De clubtopscorer kon de bal vervolgens vanaf twee meter in een leeg doel binnenlopen: 0-1.

Met ruim een half uur op de klok kwam Atlético toch weer langszij. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea legde de bal op de penaltystip nadat Mario Hermoso tegen de hand van Miguel Gutiérrez kopte. Griezmann ging achter de bal staan en schoot de strafschop overtuigend in de rechterhoek: 1-1.

Beide ploegen leken met deze score de kleedkamers op te zoeken, maar op slag van rust was het Ángel Correa die op aangeven van Álvaro Morata de 2-1 tegen de touwen knikte.

Atlético was vlak daarvoor door het oog van de naald gekropen toen verdediger Reinildo Mandava een overtreding op Sávio maakte. De Burgos Bengoetxea wilde echter van niets weten.

Griezmann zette los Colchoneros vroeg in de tweede helft op een ruimere voorsprong. Girona-middenvelder Jhon Solís raakte de bal totaal verkeerd, waarna de sterspeler van dichtbij kiezelhard raak schoot: 3-1. Nahuel Molina kreeg nog een uitgelezen kans op de 4-1 na slordig uitverdedigen van de defensie van de bezoekers, maar de Argentijn schoot wild voorlangs.

