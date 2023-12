Griezmann: ‘Atlético Madrid is mijn laatste club in Europa, daarna wil ik...’

Antoine Griezmann gaat ervan uit dat Atlético Madrid de laatste Europese club is die hij zal dienen, zo vertelt de 32-jarige Fransman in een interview met het Spaanse medium AS. Hij heeft nog een meerjarig contract en staat ervoor open om deze te verlengen, maar daarna wil Griezmann buiten Europa gaan kijken. De aanvaller zou namelijk graag in de Amerikaanse Major League Soccer spelen.

Griezmann keerde in de zomer van 2021 terug bij zijn oude liefde in de Spaanse hoofdstad. Daarvoor had hij twee jaar onder contract gestaan bij FC Barcelona, dat in 2019 nog nog 120 miljoen euro voor hem had betaald, maar in Catalonië wilde het niet vlotten voor Griezmann.

Sinds hij is wedergekeerd in het Civitas Metropolitano voelt de 127-voudig international van Frankrijk weer de wind in zijn rug. Zo was hij in de eerste seizoenshelft van de huidige voetbaljaargang goed voor 16 goals en 2 assists in 24 wedstrijden.

Griezmann zou graag nog jaren voor Atleti spelen en staat ervoor open om zijn contract te verlengen. "Ik weet dat de club dat ook graag wil, dus we zullen gaan praten", vertelt de linkspoot aan AS.

Nadat hij zijn contract bij Atlético heeft uitgediend zou Griezmann graag een avontuur in Amerika aangaan. "Na mijn tijd in Europa zou ik graag nog in de MLS spelen, dat heb ik al lange tijd geleden besloten. Atlético is bijna honderd procent zeker mijn laatste club in Europa. Ik ben hier thuis."

Recent evenaarde Griezmann Luis Aragonés als de topscorer aller tijden van Atlético door zijn 172ste en 173ste doelpunt te maken in het shirt van Los Colchoneros. Zodra de Fransman nog één goal maakt namens Atleti hoeft hij het record niet langer te delen.

Griezmann arriveerde medio 2014 voor het eerst bij de ploeg van trainer Diego Simeone, dat hem overnam van Real Sociedad. In totaal speelde de aanvaller 365 wedstrijden voor Atlético, waarin hij 173 keer trefzeker was en 78 assists gaf.

