Griekse voorzitter ontslaat schlemiel per direct: 'Wensen hem geen succes’

Vrijdag, 8 september 2023 om 14:33 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:00

De Slowaak Dominik Kruzliak is om een wel heel merkwaardige reden ontslagen door zijn club Volos NPS. De Griekse formatie nam het afgelopen zondag op tegen landskampioen AEK Athene en Kruzliak veroorzaakte vlak voor tijd een strafschop door hands te maken in de eigen zestien. Het was voor de voorzitter van Volos reden genoeg om het contract van de verdediger te ontbinden.

Kruzliak begon op de bank, maar viel direct na de rust in bij een 1-2 achterstand. Met de Slowaakse voorstopper in de ploeg kwam Volos langszij, maar deze score zou niet de eindstand van de wedstrijd worden. In de blessuretijd van de tweede helft bracht Nordin Amrabat een hoge voorzet het strafschopgebied in. Een aanvaller van AEK, waar ex-Eredivisionist Tom van Weert de hele wedstrijd op de bank zat, kopte de bal vervolgens tegen de hand van Kruzliak aan.

De scheidsrechter zag het gebeuren en legde de bal op de stip, waarna Amrabat mocht aanleggen. De voormalig PSV-aanvaller wist wel raad met deze kans en schoot beheerst de 2-3 tegen de touwen. Daarmee verloor Volos van tien man, aangezien AEK al in de eerste helft een rode kaart had ontvangen.

Voor de 27-jarige Kruzliak betekende het zijn laatste actie in een Volos-shirt. De verdediger werd op staande voet ontslagen en was plotseling clubloos, terwijl hij pas sinds deze zomer voor de Griekse club speelde. Op de website licht Volos het vertrek van Kruzliak toe. "We wensen hem geen succes in de toekomst, maar we zullen hem zeker herinneren", valt er te lezen.