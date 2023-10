Griekse bondscoach vertelt welke Oranje-speler hij graag bij ploeg had gehad

Gus Poyet is zeer gecharmeerd van Donyell Malen. De Griekse bondscoach zou de Borussia Dortmund-aanvaller (24) graag bij zijn selectie hebben gehad, zo onthult hij ten overstaan van de NOS.. Daarnaast is Poyet erg blij dat Frenkie de Jong maandag ontbreekt. "Ik was altijd dol op hem."

"Voor de heenwedstrijd (die in 3-0 voor Oranje eindigde, red.) was ik al erg onder de indruk van Malen", antwoordt Poyet als hij gevraagd wordt naar welke Oranje-spelers hem het meest kunnen bekoren. "Hij doet het geweldig bij Borussia Dortmund en is erg direct in de één-op-één. Hij heeft een aantal eigenschappen die wij missen."

"Dus als je zo'n speler bij de tegenstander treft, denk je wel: Ik had hem graag bij ons gehad", lacht Poyet, die ook de vanwege een blessure ontbrekende De Jong uitlicht. Ik was altijd dol op hem, dus ik ben blij dat hij niet speelt. Het zijn allemaal topspelers bij Oranje."

De Uruguayaanse oefenmeester denkt dan ook niet de favoriet te zijn in Athene, ondanks het thuisvoordeel. "Ik ben eerlijk: ik denk dat Nederland dat is, kijkende naar de positie op de wereldranglijst. Wanneer je tegen iemand speelt die zesde of zevende staat en jij staat hoger dan veertigste... Ik ga niet zo laag zijn om te zeggen dat we gaan winnen."

"We spelen natuurlijk wel om te winnen", plaatst Poyet een kanttekening. "We zullen er alles aan doen om Nederland onder druk te zetten, en dan zien we wel in de laatste wedstrijd."

Griekenland staat na zes wedstrijden tweede in Groep B met twaalf punten, onder Frankrijk, dat in evenveel wedstrijden nog geen punt verloor. Nederland pakte negen punten in vijf duels: alleen beide ontmoetingen met de Fransen gingen verloren. Bij een overwinning of gelijkspel in Athene heeft Oranje EK-kwalificatie nog in eigen hand. Dan kan het, als Griekenland zijn laatste duel wint, met twee overwinningen op onderling resultaat over de Grieken heen klimmen.

Malen in de punt?

Het blijft vooral de vraag wie maandag in de spits mag aantreden bij Oranje. Volgens Ronald Koeman is Wout Weghorst, die tegen Frankrijk begon, fit genoeg om te starten, maar Malen maakte een dreigendere indruk bij zijn invalbeurt. Koeman kan ook nog kiezen voor Brian Brobbey, die zijn interlanddebuut nog moet maken.