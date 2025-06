Grieks toptalent (18) gaat voor minimaal 35 miljoen euro naar de Premier League

Brighton & Hove Albion is erin geslaagd Charalampos Kostoulas te contracteren. De club meldt via de officiële kanalen dat de Griek (18), die overkomt van Olympiacos, tot medio 2030 heeft getekend.

Kostoulas kwam vorig seizoen 35 keer in actie voor Olympiacos, waar hij de jeugdopleiding doorliep. De 1,85 meter lange spits was in de afgelopen jaargang goed voor zeven doelpunten en twee assists. Mede dankzij zijn inbreng won Olympiacos de nationale dubbel.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano maken de Engelsen 35 miljoen euro over naar Piraeus. Daarnaast kunnen de Grieken nog twee miljoen euro extra verdienen als er aan bepaalde bonusvoorwaarden wordt voldaan.

“Charalampos is een uitstekende jonge speler en we zijn blij dat hij naar Brighton komt”, laat manager Fabian Hürzeler weten in een eerste reactie op de clubsite.

"Hij wil in de Premier League spelen en we zijn enthousiast over wat hij het team kan brengen. Hij geeft ons verschillende aanvalsopties en we kijken ernaar uit hem te helpen zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving."

De toekomst van het Griekse nationale elftal ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Naast Kostoulas staan ook onder meer Konstantinos Karetsas (17, KRC Genk), Giannis Konstantelias (22, PAOK) en Konstantinos Koulierakis (21, VfL Wolfsburg) hoog aangeschreven.

En ook van Stefanos Tzimas zijn er hoge verwachtingen. De spits (19) werd afgelopen winter voor vijf jaar vastgelegd en voor de rest van het seizoen gestald bij de club die hem voor 26 miljoen euro verkocht: FC Nürnberg.