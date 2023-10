Grieken zien kansen: ‘Koeman heeft dat nog niet voor elkaar weten te krijgen’

Zondag, 15 oktober 2023 om 09:33 • Lars Capiau • Laatste update: 10:16

Griekenland maakt zich op voor een 'finale' tegen het Nederlands elftal maandagavond, zo vertelt oud-spits en EK-winnaar met Griekenland Angelos Charisteas in een interview met de NOS. Mochten de Grieken Oranje verslaan, dan hebben zij genoeg aan een punt in het duel met Frankrijk.

Charisteas, die zelf de winnende treffer in de finale van het EK in 2004 binnenkopte, benadrukt dat na een aantal magere Griekse jaren er nu echt een team staat. "Het heeft jarenlang ontbroken aan vastigheid", zegt de oud-Ajacied en oud-Feyenoorder.

"Het was een komen en gaan van spelers én trainers. Pas nu is er weer een kern waarop kan worden gebouwd." Gus Poyet nam het stokje over van John van 't Schip, die tussen 2019 en 2021 aan het roer stond bij de Grieken. De Uruguayaan selecteert sinds zijn komst een vaste kern spelers.

"Het is Poyet gelukt om de spelers voor zich te winnen", vertelt Charisteas. "Hij durft keuzes te maken en is daar duidelijk in. Hij brengt met duidelijke regels rust in de ploeg. Hij is een coach wiens teams het vooral moeten hebben van de defensieve organisatie. Hij past zijn speelstijl aan op de tegenstander. Als Oranje maandag kwetsbaar oogt, gaat Griekenland in de aanval."

Charisteas ziet nog een voordeel voor de Grieken. "De spirit die Poyet erin heeft gekregen, zie ik nu niet terug bij Oranje. Koeman heeft dat nog niet voor elkaar weten te krijgen. Ik denk eerlijk gezegd dat het in Athene heel lastig voor ze wordt om overeind te blijven."

Oranje is gewaarschuwd, dus. "Dit wordt een finale, de zege van vrijdag tegen Ierland moeten ze meteen weer vergeten", vervolgt Charisteas. "De laatste jaren verloren we altijd de sleutelduels, dat kan nu doorbroken worden."

"We hebben het beste momentum in jaren. Deze spelersgroep heeft het goede gevoel weer teruggebracht. Ze zitten in de ideale flow voor deze wedstrijd tegen Nederland. Maar als het niet lukt, zetten we als voetballand weer een stap terug", meent de 88-voudig oud-international.